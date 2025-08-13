  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
關稅戰
etnet專輯

熊麗萍：料港股後市向上突破機會較大，留意可否企穩25000點

13/08/2025

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

 

　　美國7月核心CPI按年升幅加速至3.1％，略多過預期的3%，按月亦加快至0.3％，增幅亦為1月以來最大。聯儲局9月減息成定局？


 
　　中美再延長關稅休戰期90日，但市場未有太大反應，加上觀望騰訊(00700)等大型科企公布業績及周五（15日）內地三頭馬車數據，恒指周二（12日）繼續窄幅上落，全日高低波幅只有215點，近兩日10天線(24882)已經跌穿20天線(25023)，成交維持2100億元水平附近，後市待爆邊？料騰訊放榜後會有明確方向？


 
　　業績股方面，中聯通(00762)中期純利近145億元人民幣，按年增長5％，中期息增逾14%派28.41分，收入按年升1.45％。業績平穩，繼續是收息之選？銀娛(00027)中期多賺19.4％至52.4億元，經調整EBITDA為69億元，增加14％，增派中期息40％至每股0.7元，業績對辦？

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】
 
─────────────


【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！
節目重溫 > https://bit.ly/2T70l62


───────────── 


更多精彩節目: 
直播節目《hot talk 1點鐘》 > https://bit.ly/2T4T46z


─────────────


本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷／厭惡／謾駡／誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！


─────────────


喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel > https://bit.ly/3lhKE89

 

其他騰訊音樂相關新聞：
騰訊音樂 | 次季多賺43%勝預期，大行紛升目標股價飆一成半，仲有上升空間？
大行報告 | 小米、中聯通、內險及券商股最新評級/目標價，騰訊音樂牛看$106
《外資精點》大和升騰訊音樂評級至優於大市，目標價升至106元
《窩輪豪情－梁業豪》好友大戶不進則退

 

其他科技股相關新聞：
美減息預期升溫港股飆逾600點，騰訊季績勝預期，科技股可繼續追落後？
港股 | 午市前瞻 | 科技股帶動恒指升逾四百點 萬洲高息吸引股價破頂
【騰訊業績】騰訊次季經調整盈利升１０％至６３１億人幣，勝預期
【ＡＩ】阿里雲為非洲首屆青年奧運會提供雲計算及ＡＩ技術
《外資精點》摩通上調快手目標價２４％，重申為板塊首選股
《外資精點》憂快手美團合作「內捲」，瑞銀：市場過度擔憂
【關稅戰】中國當局傳就購買英偉達芯片一事約談騰訊字節等公司

【你點睇？】80歲的士司機撞斃遊客，報稱駕駛時頭暈，你認為當局應否立法設商業司機強制退休年齡？► 立即投票

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

00700

騰訊控股

586.000

異動股

00939

建設銀行

8.020

異動股

00823

領展房產基金

44.600

更多開市Good Morning

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00700 騰訊控股
  • 586.000
  • 00939 建設銀行
  • 8.020
  • 00823 領展房產基金
  • 44.600
  • 00334 華顯光電
  • 0.480
  • 01333 博雷頓
  • 39.520
股份推介
  • 00636 KLN
  • 8.670
  • 目標︰$9.30
  • 01478 丘鈦科技
  • 15.000
  • 目標︰$16.00
  • 01979 天寶集團
  • 2.010
  • 目標︰--
  • 02378 保誠
  • 104.400
  • 目標︰$125.00
  • 02382 舜宇光學科技
  • 81.600
  • 目標︰$83.50
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 123.700
  • 02269 藥明生物
  • 30.800
  • 00700 騰訊控股
  • 586.000
  • 00883 中國海洋石油
  • 19.010
  • 00005 滙豐控股
  • 101.500
報章貼士
  • 06613 藍思科技
  • 21.980
  • 目標︰$24.00
  • 00522 ASMPT
  • 71.800
  • 目標︰$80.00
  • 01766 中國中車
  • 5.720
  • 目標︰$6.50
熱炒概念股
即時重點新聞

13/08/2025 16:32  【騰訊業績】騰訊半年多賺16%，次季經調整盈利升10%勝預期

13/08/2025 17:40  《本港樓市》信置10.89億奪屯門海珠路住宅地，高於市場預期

13/08/2025 17:00  《盤後部署》熱錢流入港股回勇再戰兩萬六，阿里破位高追無妨

13/08/2025 17:30  【聚焦數據】7月社會融資規模增1.16萬億元，低於預期

13/08/2025 17:13  【聚焦數據】7月新增人民幣貸款減少500億元，20年來首跌

13/08/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出８２﹒７７億元，買信達生物沽盈富基金

13/08/2025 08:50  【大行炒Ｄ乜】摩通野村大升快手目標，大和升騰訊音樂至跑贏大市

13/08/2025 16:31  《財資快訊》美電升報７﹒８５００，一個月拆息與上日尾市持平

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

騰訊 | 半年多賺16%，次季經調整盈利升10%勝預期新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

美減息預期升溫港股飆逾600點，騰訊季績勝預期，科技股可繼續追落後？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

異動精選 | 騰訊音樂高開領漲，恒大物業午後急升，小米重登東南亞手機市佔龍頭新文章
品味生活
生活
人氣文章

Foodie What’s On

美食博覽2025︱美與健生活博覽、家電．家居博覽同步登場：萬寧五大免費檢測、香水香薰主題區、Snoopy廚具
人氣文章

玩樂 What’s On

麥當勞深圳開度假村?! 有麥海灘、麥韆鞦、麥纜車... 酒店仲有滑嘟嘟、漢堡神偷主題房！
人氣文章

Shopping What’s On

沙田新城市廣場 KYUBI x Toy Story 期間限定店：索克天王+三眼仔做主角！fans必買潮物及寵物用品
DIVA CHANNEL
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

清新舒壓的香氣：來自Buly、Guerlain 、Jo Malone的田園系蔬果香氛推薦！
人氣文章

Lazy Girl Beauty Hacks．Jessica CC

喝太多咖啡奶茶令牙齒變黃？3大居家美白牙齒方法，告別惱人牙漬！
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

是長情還是恐怖情人？苦苦糾纏前度，或許是為愛執迷的自我感動
健康好人生 Health Channel
人氣文章
一日一蘋果，醫生遠離我！蘋果果膠5大功效：減重、穩定血糖、維持腸道健康、改善情緒及抗癌新文章
人氣文章
體感溫度大跌！日本真人實測6款熱飲保暖效果！薑茶竟然唔係no.1？邊款可暖身1小時？ 3
人氣文章
中暑危機｜上海35°C高溫下，迪士尼「跳跳虎」疑似中暑暈倒，戴頭套送院，引發對樂園制度的批評
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/08/2025 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/08/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 13/08/2025 18:18
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 13/08/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話13/08/2025
騰訊 | 半年多賺16%，次季經調整盈利升10%勝預期
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店級海鮮！

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

阿拉斯加熊出沒，美俄利益重新標價？

13/08/2025 15:09

大國博弈

關稅戰 | 中國據報敦促企業避免使用英偉達H20芯片

12/08/2025 15:24

關稅戰

定期存款 | 一周定存合集，建行亞洲3個月港元定存息最高6....

10/08/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處