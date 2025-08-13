熊麗萍：料港股後市向上突破機會較大，留意可否企穩25000點

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

美國7月核心CPI按年升幅加速至3.1％，略多過預期的3%，按月亦加快至0.3％，增幅亦為1月以來最大。聯儲局9月減息成定局？





中美再延長關稅休戰期90日，但市場未有太大反應，加上觀望騰訊(00700)等大型科企公布業績及周五（15日）內地三頭馬車數據，恒指周二（12日）繼續窄幅上落，全日高低波幅只有215點，近兩日10天線(24882)已經跌穿20天線(25023)，成交維持2100億元水平附近，後市待爆邊？料騰訊放榜後會有明確方向？





業績股方面，中聯通(00762)中期純利近145億元人民幣，按年增長5％，中期息增逾14%派28.41分，收入按年升1.45％。業績平穩，繼續是收息之選？銀娛(00027)中期多賺19.4％至52.4億元，經調整EBITDA為69億元，增加14％，增派中期息40％至每股0.7元，業績對辦？

