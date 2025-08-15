  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯

溫鋼城：對港股下周走勢傾向睇淡，投資者可先減倉食胡

15/08/2025

嘉賓：iFAST Global Markets 投資總監 溫鋼城／南方東英資產管理分銷銷售聯席董事 李溢琳

 

　　美國最新公布的PPI數據較市場預期強勁，隔晚（14日）美股個別發展，是次數據為何與早前公布的CPI數據有如此差異？反映企業開始將成本轉嫁予消費者？港股周四高開152點報25766點，已是全日高位，其後走勢反覆向下，收市時跌94點，報25766點，全日成交2701億元，26000點有幾大阻力？


 
　　京東(09618)次季少賺51％至61.78億元人民幣，收入則按年增逾20％，好過市場預期。另外，網易(09999)上季盈利增27％，經調整盈利升22％，不過不及預期。兩者股份隔晚美股及ADR均表現向下，業績又如何降讀？


 
　　吉利(00175)公布了業績，中期少賺近14％至92.9億元人民幣，期內收益為逾1502億元人民幣，按年升26％，績後跌近2％收市，業績點解讀？惟期內毛利率輕微下跌0.3個百分點至16.4％，反映之前「內捲」價格戰的影響？

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】
 
─────────────


【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！
節目重溫 > https://bit.ly/2T70l62


───────────── 


更多精彩節目: 
直播節目《hot talk 1點鐘》 > https://bit.ly/2T4T46z


─────────────


本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷／厭惡／謾駡／誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！


─────────────


喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel > https://bit.ly/3lhKE89

 

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

06088

FIT HON TENG

5.330

異動股

00016

新鴻基地產

93.600

異動股

02328

中國財險

18.260

更多開市Good Morning

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 06088 FIT HON TENG
  • 5.330
  • 00016 新鴻基地產
  • 93.600
  • 02328 中國財險
  • 18.260
  • 00759 ＣＥＣ國際控股
  • 0.400
  • 01375 中州證券
  • 3.150
股份推介
  • 01346 利華控股集團
  • 1.480
  • 目標︰$1.80
  • 00636 KLN
  • 8.690
  • 目標︰$9.30
  • 01478 丘鈦科技
  • 15.350
  • 目標︰$16.00
  • 01979 天寶集團
  • 2.020
  • 目標︰--
  • 02378 保誠
  • 105.800
  • 目標︰$125.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 118.600
  • 00700 騰訊控股
  • 594.500
  • 00005 滙豐控股
  • 100.000
  • 00388 香港交易所
  • 435.000
  • 02318 中國平安
  • 57.100
報章貼士
  • 00700 騰訊控股
  • 594.500
  • 目標︰--
  • 02331 李寧
  • 17.710
  • 目標︰$19.30
  • 00788 中國鐵塔
  • 11.700
  • 目標︰$13.20
熱炒概念股
即時重點新聞

15/08/2025 12:45  《午市前瞻》港匯弱勢窒礙港股升勢，料京東外賣至少虧損兩個年度

15/08/2025 12:09  恒指半日跌304點報25215，京東跌4%，京東健康飆13%

15/08/2025 10:28  京東完成收購佳寶，設新業務部林曉毅任負責人，舉行3天8折促銷

15/08/2025 10:00  【聚焦數據】內地7月社會消費品零售總額增3.7%，大遜預期

15/08/2025 10:00  【聚焦數據】首7月固定資產投資增1.6%遜預期，近25年最低

15/08/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入１０﹒３４億元，買國壽沽騰訊

15/08/2025 08:47  【大行炒Ｄ乜】京東系績後大行看法分歧，網易績後續獲大行升目標

15/08/2025 11:40  《財資快訊》美電軟報７﹒８３８７，一年拆息較上日微升１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

佳寶 | 京東完成收購香港佳寶超市，成立新業務部林曉毅任負責人新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

科企業績｜網易績後低開，買入價、止蝕位點部署？新文章
人氣文章

新聞>大行報告

大行報告 | 京東系、網易、港鐵、電訊股及長和系績後最新評級/目標價，一表盡掌握新文章
品味生活
生活
人氣文章

魅遊澳門．macau.d

澳門祐漢街市熟食中心尋貼地美食：人氣菠蘿豬扒包、煎椰菜餃子
人氣文章

Foodie What’s On

美食博覽2025︱香港國際茶展首次公眾開放，尊貴美食區$20中國清酒、名酒朱古力與名廚即場示範
人氣文章

Foodie What’s On

美食博覽2025︱香港國際茶展首次公眾開放，尊貴美食區$20中國清酒、名酒朱古力與名廚即場示範
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty

升級版貴婦保養來了！開箱Clé de Peau Beauté鉑鑽系列：精華以外，日夜乳液才是隱藏王牌！
人氣文章

Lazy Girl Beauty Hacks．Jessica CC

日本限定手信清單！Le Labo京都金木犀香水到Suica企鵝潔面皂，把旅行的回憶通通帶回家！
人氣文章

Beauty

盛夏綻放好氣息！從日本人氣限量版胭脂到今季熱賣液態腮紅，5款必收新品一次看！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
中暑危機｜上海35°C高溫下，迪士尼「跳跳虎」疑似中暑暈倒，戴頭套送院，引發對樂園制度的批評
人氣文章
通便飲食 │ 長期便秘患慢性腎病風險增逾五成，醫生推介早上喝1種飲品快速通便新文章
人氣文章
心臟病 │ 蔡少芬丈夫51歲張晉自爆心臟病發險喪命：心臟像被巨石壓住！5大風險或致心臟猝死
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/08/2025 12:50
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/08/2025 12:50
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 15/08/2025 12:50
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 15/08/2025 12:30
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話15/08/2025
佳寶 | 京東完成收購香港佳寶超市，成立新業務部林曉毅任負責人
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店級海鮮！

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

中國GDP早超美，成世界最大經濟體？

15/08/2025 08:08

大國博弈

定期存款 | 東莞銀行香港子行推10厘港元定存吸客

13/08/2025 12:50

貨幣攻略

關稅戰 | 中國據報敦促企業避免使用英偉達H20芯片

12/08/2025 15:24

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處