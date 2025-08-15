溫鋼城：對港股下周走勢傾向睇淡，投資者可先減倉食胡

嘉賓：iFAST Global Markets 投資總監 溫鋼城／南方東英資產管理分銷銷售聯席董事 李溢琳

美國最新公布的PPI數據較市場預期強勁，隔晚（14日）美股個別發展，是次數據為何與早前公布的CPI數據有如此差異？反映企業開始將成本轉嫁予消費者？港股周四高開152點報25766點，已是全日高位，其後走勢反覆向下，收市時跌94點，報25766點，全日成交2701億元，26000點有幾大阻力？





京東(09618)次季少賺51％至61.78億元人民幣，收入則按年增逾20％，好過市場預期。另外，網易(09999)上季盈利增27％，經調整盈利升22％，不過不及預期。兩者股份隔晚美股及ADR均表現向下，業績又如何降讀？





吉利(00175)公布了業績，中期少賺近14％至92.9億元人民幣，期內收益為逾1502億元人民幣，按年升26％，績後跌近2％收市，業績點解讀？惟期內毛利率輕微下跌0.3個百分點至16.4％，反映之前「內捲」價格戰的影響？

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】



─────────────



【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫 > https://bit.ly/2T70l62



─────────────



更多精彩節目:

直播節目《hot talk 1點鐘》 > https://bit.ly/2T4T46z



─────────────



本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷／厭惡／謾駡／誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！



─────────────



喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel > https://bit.ly/3lhKE89

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇