溫鋼城料恒指下周仍要調整，留意可否企穩上升趨勢線25000點之上

嘉賓：iFAST Global Markets 投資總監 溫鋼城

A股升至近10年新高，大市整體氣氛仍然良好，但港股企業業績表現參差，恒指暫時未有明顯方向，周四（21日）低位險守二萬五關，下周走勢可轉睇好嗎？短期料於二萬五關整固？目前觀望利好消息，例如中美貿易談判再有進展或美國聯儲局開啟減息周期？





業績股方面，快手(01024)上季經調整盈利按年增20.1％至56.2億元人民幣，收入增長13％至350.5億元人民幣，首派特別息每股0.46港元，可以憧憬第三季再派特別息嗎？另外，嗶哩嗶哩(09626)第二季扭虧，經調整淨利潤賺5.61億元人民幣，淨營業額按年增20％，惟績後美股ADR跌6％%市場對業績有何憂慮？瑞聲科技(02018)上半年純利8.8億元人民幣，按年升63％，收入升18.4％，毛利率跌0.8個百分點至20.7％。績後股價大插逾13％，與集團不再派付中期股息有關？

