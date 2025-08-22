  • 會員
溫鋼城料恒指下周仍要調整，留意可否企穩上升趨勢線25000點之上

22/08/2025

嘉賓：iFAST Global Markets 投資總監 溫鋼城

 

　　A股升至近10年新高，大市整體氣氛仍然良好，但港股企業業績表現參差，恒指暫時未有明顯方向，周四（21日）低位險守二萬五關，下周走勢可轉睇好嗎？短期料於二萬五關整固？目前觀望利好消息，例如中美貿易談判再有進展或美國聯儲局開啟減息周期？


 
　　業績股方面，快手(01024)上季經調整盈利按年增20.1％至56.2億元人民幣，收入增長13％至350.5億元人民幣，首派特別息每股0.46港元，可以憧憬第三季再派特別息嗎？另外，嗶哩嗶哩(09626)第二季扭虧，經調整淨利潤賺5.61億元人民幣，淨營業額按年增20％，惟績後美股ADR跌6％%市場對業績有何憂慮？瑞聲科技(02018)上半年純利8.8億元人民幣，按年升63％，收入升18.4％，毛利率跌0.8個百分點至20.7％。績後股價大插逾13％，與集團不再派付中期股息有關？

 

即時重點新聞

22/08/2025 12:45  《午市前瞻》美國減息風向牽動金融市場，快手可靈AI成新增長點

22/08/2025 12:23  石藥(1093)中期盈利下跌15.6%，派息14仙少逾12%

22/08/2025 12:06  恒指半日升80點報25184，李寧升近7%，中石化跌3%

22/08/2025 10:41  【特朗普新政】美官員：特朗普政府不尋求取得台積電和美光的股權

22/08/2025 10:04  《異動股》中芯升7%、華虹升8%，傳英偉達叫停H20晶片生產

22/08/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入７４﹒６１億元，買騰訊沽盈富基金

22/08/2025 08:55  【大行炒Ｄ乜】快手績後普遍獲升目標，摩通麥格理料泡瑪見４００

22/08/2025 11:34  《財資快訊》美電升報７﹒８１４１，一個月拆息較上日軟１０基點

