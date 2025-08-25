溫傑：鮑威爾言論較預期鴿，港股能否短期企穩兩萬六關需視乎業績因素

嘉賓：香港股票分析師協會理事 溫傑／方德港美股首席嘉賓 Darius WU

美國聯儲局主席鮑威爾於Jackson Hole全球年會的講話中放鴿，市場對減息預期升溫，上周五（22日）美股全線造好，當中言論如何解讀？

港股方面，上周五高開後表現持續向好，收市時報25339點，升234點，全日成交2855億元，不過全周僅升69點。而A股續創10年高，滬深兩市成交屢突破2萬億元人民幣，股民眼光可否多留意相關A股ETF？其走勢可否帶挈恒指 ？

晶片股上周五再度炒起，據報英偉達(US.NVDA)叫停H20晶片生產，中芯(00981)及華虹(01347)急飆，呢啲股份下站目標睇邊？

