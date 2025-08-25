  • 會員
說說心理話
說說心理話
etnet專輯

溫傑：鮑威爾言論較預期鴿，港股能否短期企穩兩萬六關需視乎業績因素

25/08/2025

嘉賓：香港股票分析師協會理事 溫傑／方德港美股首席嘉賓 Darius WU

 

　　美國聯儲局主席鮑威爾於Jackson Hole全球年會的講話中放鴿，市場對減息預期升溫，上周五（22日）美股全線造好，當中言論如何解讀？

 

　　港股方面，上周五高開後表現持續向好，收市時報25339點，升234點，全日成交2855億元，不過全周僅升69點。而A股續創10年高，滬深兩市成交屢突破2萬億元人民幣，股民眼光可否多留意相關A股ETF？其走勢可否帶挈恒指 ？

 

　　晶片股上周五再度炒起，據報英偉達(US.NVDA)叫停H20晶片生產，中芯(00981)及華虹(01347)急飆，呢啲股份下站目標睇邊？

 

即時重點新聞

25/08/2025 12:52  《午市前瞻》減息預期利好關注關稅談判，物管土儲豐厚地產股可追

25/08/2025 12:11  港股普遍顯著升半日成交逾兩千億，恒指收漲527點報25866

25/08/2025 12:11  【提振內房】上海優化樓市措施，外環不限購，房貸利率統一

25/08/2025 11:40  《Ａ股行情》滬指半日升0.86%，地產股領漲，成交已超2萬億

25/08/2025 11:13  《異動股》東方甄選重挫一成，全年純利暴跌逾99%幾乎轉虧

25/08/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入５１﹒６６億元，買快手沽小鵬汽車

25/08/2025 08:59  【大行炒Ｄ乜】富瑞上調舜宇評級至買入，大和升李寧至持有

25/08/2025 11:36  《財資快訊》美電跌報７﹒８０７４，隔夜拆息較上日微軟１０基點

