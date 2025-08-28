  • 會員
林家亨：恒指回至保歷加通道中軸線（約25134點）以下，可考慮分階段吸納

28/08/2025

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨／華夏基金(香港)國際業務副總裁 李星宇

 

　　港股連續兩日高位整固，周三（27日）最多跌384點，收市險守25200點，大市成交增加至逾3700億元，回調返保歷加通道中軸線，現水平有支持？是否重新吸納的時候？

 

　　美團(03690)第二季經調整溢利按年大跌89％至15億元人民幣，遠遜預期；收入918.4億元，按年增長11.7％，外賣行業內捲料繼續對美團利潤造成壓力？美團ADR低港股6.3％，港股股價料有進一步調整空間？另外，林Sir亦會前瞻理想(02015)及比亞迪(01211)業績。

 

─────────────


其他攜程相關新聞：
攜程 | 績優兼擬斥50億美元回購，股價逆市飆逾8%仍可追入？
《窩輪豪情－梁業豪》市勢轉弱，買入指數牛證圖利者須知
攜程(09961) 次季盈利按年升26.4%，按季升13.3%


其他美團/平台股內捲相關新聞：
美團次季少賺九成遠遜預期，大行紛降目標股價插逾一成，京東阿里亦急跌應如何部署？
大行報告 | 美團績遜預期最熊看$105，信達轉盈最牛看$130.22
港股 | 午市前瞻 | 恒指穿位整固壓力上升 料美團兩季內都難擺脫價格戰
據報阿里（０９９８８）尋求６５億美元明年到期貸款再融資
《外資精點》瑞銀削美團目標價１４％，指其市場定位相當被動
《外資精點》摩通：美團績後股價料負面反應，競爭或鬥輸阿里
《外資精點》花旗：美團季績遜預期，維持評級及目標價不變
《中國要聞》２０２５中國民營企業５００強：京東阿里恒力居前三
《外資精點》高盛下調美團目標價９％，但目前股價已反映負面預期
古茗：外賣補貼大戰對加盟門店非好事，８月以來補貼力度有所下降
《外資精點》大摩削美團目標價一成至１３５元，料短期盈利承壓
美團王興料第三季核心本地商業業務錄較大虧損，堅決反對「內捲」

28/08/2025 17:11  《盤後部署》北水淨流出急擴美團未宜撈底，地平線價量齊升望破頂

28/08/2025 16:59  理想汽車(2015)次季純利跌0.9%，經調整盈利跌2.3%

28/08/2025 18:27  商湯(00020)中期虧損收窄至14.8億人幣，不派息

28/08/2025 17:40  中芯(00981)中期純利按年升35.6%至3.2億美元，不派息，收入增22%至44.56億美元

28/08/2025 17:08  澳博(00880)中期虧損擴大至1.8億元，不派息

28/08/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出超過２０４億元，買中芯沽盈富基金

28/08/2025 09:01  【大行炒Ｄ乜】美團績遜預期遭花旗摩通降級，多行升安踏目標

28/08/2025 16:33  《財資快訊》美電升報７﹒７９５７，隔夜拆息較上日軟至３厘

