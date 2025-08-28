林家亨：恒指回至保歷加通道中軸線（約25134點）以下，可考慮分階段吸納

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨／華夏基金(香港)國際業務副總裁 李星宇

港股連續兩日高位整固，周三（27日）最多跌384點，收市險守25200點，大市成交增加至逾3700億元，回調返保歷加通道中軸線，現水平有支持？是否重新吸納的時候？

美團(03690)第二季經調整溢利按年大跌89％至15億元人民幣，遠遜預期；收入918.4億元，按年增長11.7％，外賣行業內捲料繼續對美團利潤造成壓力？美團ADR低港股6.3％，港股股價料有進一步調整空間？另外，林Sir亦會前瞻理想(02015)及比亞迪(01211)業績。

