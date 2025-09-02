  • 會員
伍禮賢：對恒指短線看法仍樂觀，有望上試26200點

02/09/2025

嘉賓：光大證券國際證券策略師 伍禮賢／南方東英資產管理分銷銷售聯席董事 李溢琳

 

　　阿里巴巴(09988)業績有亮點，亦據報研發出新型晶片，帶領港股9月首個交易日高開高走，恒指開市已重上10天線（約25298點）及20天線（約25209點），最多升560點，高位見25638，全日埋單升539點，報25617，已連升兩日。業績期已屆尾聲，大市暫時繼續炒股不炒市格局，若要再上衝高位，向上挑戰26000關甚至更高水平，仍欠缺催化劑？

 

　　阿里巴巴股價愈升愈有，收升逾18％，料周二（2日）獲利回吐機會大？據報阿里正開發新型AI晶片，若消息屬實，中資晶片股特別中芯(00981)會最受惠？美團(03690)推出開源大模型「龍貓」，亦無辦法令股價有太大起色，市場仍需時消化業績負面影響？

 

