熊麗萍：恒指等待催化劑料於25000至26000點繼續上落整固

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

市場憂慮美國關稅或引致財政危機，美國30年期國債孳息率周二（2日）復市後曾逼近5厘，部分資金流入美元避險，對港股有何影響？港股周二表現反覆，最終收市倒跌120點，報25496點。自周一（1日）急升過後，大市回吐亦算正常調整？後市回歸上落市格局？資金接力追捧內銀股，反映在減息預期下，資金轉吼高息股？

A股融資餘額創紀錄新高，彭博數據顯示，周一收市滬、深、北三地交易所的，A股融資餘額合計2.28萬億元人民幣，時隔十年重回2.2萬億元以上的水平，並創紀錄新高，顯示市場活躍下，投資者加槓桿「借錢炒股」情緒升溫？A股上升動力可持續？

