林家亨：料港股升勢未完，建議於保歷加通道中軸線（約25200點）可吸納強勢股

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

港股周三（3日）高開164點後，表現反覆向下，收市時報25343點，跌153點，全日成交2676億元，恒指短期仍續行上落格局？業績高峰期後倉位又如何部署？





車股方面，比亞迪(01211)上日跌逾2%收市，收報108元，消息面方面，旗下品牌及公關處總經理李雲飛表示海外市場汽車銷量目標80萬輛，惟近期股價表現低迷，股民有貨點部署？

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】



─────────────



【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫 > https://bit.ly/2T70l62



─────────────



更多精彩節目:

直播節目《hot talk 1點鐘》 > https://bit.ly/2T4T46z



─────────────



本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷／厭惡／謾駡／誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！



─────────────



喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel > https://bit.ly/3lhKE89

其他蘋概股相關新聞：

蘋果 | 明年擬推摺疊iPhone，兼秋季產品發布會臨近，相關概念股可以點部署？

郭明錤：預計首款折疊iPhone明年銷量800至1000萬台

其他內險股相關新聞：

傳內地考慮出手為股市降溫，內險股隨A股下挫可吼位吸？

《異動股》國壽曾跌逾3%，現報22.48元

《異動股》內險股跌太保挫半成，A股兩市齊跌上證綜指失守3800

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇