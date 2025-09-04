  • 會員
林家亨：料港股升勢未完，建議於保歷加通道中軸線（約25200點）可吸納強勢股

04/09/2025

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨 

 

　　港股周三（3日）高開164點後，表現反覆向下，收市時報25343點，跌153點，全日成交2676億元，恒指短期仍續行上落格局？業績高峰期後倉位又如何部署？


 
　　車股方面，比亞迪(01211)上日跌逾2%收市，收報108元，消息面方面，旗下品牌及公關處總經理李雲飛表示海外市場汽車銷量目標80萬輛，惟近期股價表現低迷，股民有貨點部署？

 

04/09/2025 17:09  《盤後部署》風險胃納急降恒指兩萬五勢危，避險追公用股可吼中國電力

04/09/2025 17:10  恒生：施穎茵10月退任行政總裁，調回滙豐出任香港區副主席，林慧虹接任恒生行政總裁

04/09/2025 16:20  【ＡＩ】路透：儘管政府施壓，中國企業仍熱衷購買英偉達芯片

04/09/2025 16:41  新地(00016)全年純利升1.2%至192.8億元，息2.8元

04/09/2025 14:44  《本港經濟》貿發局上調今年本港整體出口增長預測至7-9%

04/09/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入７﹒０６億元，買優必選沽中芯

04/09/2025 08:53  【大行炒Ｄ乜】摩通升中海油目標七成兼升級，多行唱好機器人概…

04/09/2025 16:28  《財資快訊》美電軟報７﹒７９７８，一個月拆息較上日軟１０基點

