溫傑：港股區間維持24800點至25700點不變，金價續看好

嘉賓：香港股票分析師協會理事 溫傑

美國上周五（5日）公布的非農新增職位數字遠差於市場預期，8月數字僅增長2.2萬個，而失業率則為4.3％，符合市場預期，年內仍有多少減息空間？





港股上周五有反彈，收市時升359點，報25417點，全日成交2999億元，後市睇法仍樂觀？





中資券商股方面，如中信(06030)及中金(03908)收市分別彈3％及2％，最新又有何部署？

