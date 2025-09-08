  • 會員
溫傑：港股區間維持24800點至25700點不變，金價續看好

08/09/2025

嘉賓：香港股票分析師協會理事 溫傑

 

　　美國上周五（5日）公布的非農新增職位數字遠差於市場預期，8月數字僅增長2.2萬個，而失業率則為4.3％，符合市場預期，年內仍有多少減息空間？


 
　　港股上周五有反彈，收市時升359點，報25417點，全日成交2999億元，後市睇法仍樂觀？


 
　　中資券商股方面，如中信(06030)及中金(03908)收市分別彈3％及2％，最新又有何部署？

 

其他泡泡瑪特相關新聞：
泡泡瑪特 | 染藍首日即急插逾半成，惟獲大行唱好可趁調整吸納？
《窩輪豪情－梁業豪》仍須提防短期調整浪胎死腹中
《異動股》泡泡瑪特挫逾5%失守20天線，現報293元


其他內房股相關新聞：
深圳跟進京滬鬆綁限購，碧桂園獲納入港股通曾飆25%，內房股可以點揀？
《提振內房》深圳放寬限購後諮詢量激增，專家預計非核心區交易將增四成
《外資精點》高盛：中海外資產負債表料將繼續跑贏大市，目標價17.7元
《Ａ股焦點》地產板塊走揚，深圳繼京滬後宣布放寬樓市限購
《中國房產》中金：樓市新政激發多套房需求，看好地產板塊短期風險收益
《異動股》內房普升萬科飆近４％，深圳跟進放寬住房限購政策
《異動股》碧桂園高開１５％，納入恒綜指兼主席主動出擊金九銷售

