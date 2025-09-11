  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯

林家亨：恒指短線目標價（26000點）已到，建議分階段食胡

11/09/2025

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨／華夏基金(香港)國際業務副總裁 李星宇
 

　　港股連升三日後，恒指上日（10日）高開後站穩二萬六關口，最多升近360點，高位逼近26300點，目前恒指已升穿保歷加通道頂線（約26010點），有貨應先食胡？而市場憧憬聯儲局加快減息，有利港股後市造好？


 
　　阿里巴巴(09988)周三在杭州舉行發布會，旗下高德地圖宣布，推出基於用戶行為產生的榜單「高德掃街榜」，配合阿里比較全面的生態，包括支付、電商、地圖等综合體系，對消費者來說有吸引力？阿里「高德掃街榜」會對美團(03690)大眾點評造成多大威脅？美團大眾點評於用戶黏性方面有優勢嗎？

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】
 
─────────────


【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！
節目重溫 > https://bit.ly/2T70l62


───────────── 


更多精彩節目: 
直播節目《hot talk 1點鐘》 > https://bit.ly/2T4T46z


─────────────


本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷／厭惡／謾駡／誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！


─────────────


喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel > https://bit.ly/3lhKE89

 

撐運動．護關節 | 維柏健健骨鐵三角【關節健骨至尊(升級版)】激筍買1送1 (原價$388)！同時修復、抗蝕、強骨，7天見效。立即把握健骨良機！(優惠期至18/9/2025)► 了解詳情

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

02038

富智康集團

17.320

異動股

01299

友邦保險

75.350

異動股

02617

藥捷安康－Ｂ

108.700

更多開市Good Morning

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02038 富智康集團
  • 17.320
  • 01299 友邦保險
  • 75.350
  • 02617 藥捷安康－Ｂ
  • 108.700
  • 00388 香港交易所
  • 444.000
  • 06681 腦動極光－Ｂ
  • 5.670
股份推介
  • 06929 業聚醫療
  • 4.580
  • 目標︰--
  • 03677 正力新能
  • 12.180
  • 目標︰--
  • 09880 優必選
  • 109.700
  • 目標︰$120.00
  • 00083 信和置業
  • 10.050
  • 目標︰$11.00
  • 09911 赤子城科技
  • 12.760
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 143.300
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.110
  • 03690 美團－Ｗ
  • 96.550
  • 00941 中國移動
  • 87.300
  • 00135 昆侖能源
  • 7.330
報章貼士
  • 03908 中金公司
  • 21.400
  • 目標︰$23.00
  • 00405 越秀房產信託基金
  • 0.950
  • 目標︰--
  • 00596 浪潮數字企業
  • 10.830
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

11/09/2025 17:08  《盤後部署》藥股重挫恒指仍險守兩萬六關，摩笛睇好恒地受惠施政報告

11/09/2025 18:31  【恒大退市】恒大清盤人據報收到國有企業對恒大物業競購意向

11/09/2025 17:53  螞蟻收購耀才逾五成股權，耀才:要約人已向國家發改委提交申報材料，並一直積極與其進行溝通

11/09/2025 17:43  《中國監管》小紅書回應被查：成立整改專項工作小組，推進熱搜榜單生態治理

11/09/2025 14:40  《債務風險》彭博：中央擬引導銀行提供貸款，助地方償還萬億企業欠款

11/09/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入近１９０億元，買阿里沽騰訊

11/09/2025 08:54  【大行炒Ｄ乜】麥格理勁劈美團目標兼料跑輸大市，大和急升吉利…

11/09/2025 16:27  《財資快訊》美電軟報７﹒７８７６，一周拆息較上日微升至２﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 傳中央擬引導銀行貸款助地方還債，小紅書被約談警告新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

施政前瞻 | 測量師學會建議256空置校舍用地改劃住宅，青年「上車」予折扣新文章
人氣文章

新聞>專訪

易經看世界 | 從艮卦看冷戰思維及中國閲兵：世局如何發展？（有片） 新文章
品味生活
生活
人氣文章

容我世說．張翠容

全球震驚：以色列轟炸卡塔爾非比尋常
人氣文章

Shopping What’s On

iPhone17上台優惠合集｜SmarTone、3HK、中移動預訂攻略＋Apple Trade in換購價詳情
人氣文章

玩樂 What’s On

香港航空｜買大阪機票 即送免費機場接送服務！直接送到酒店/民宿門口
DIVA CHANNEL
人氣文章

港女講男．妮洛

沉船過後：一場被愛的假象，別傻傻地淪為玩家的玩物！
人氣文章

港女講男．妮洛

走到盡頭的婚姻已無法挽回？由相愛到結束，剩下只有無奈
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

電影《8號出口》：真正的地獄在於不去選擇的時候
健康好人生 Health Channel
人氣文章
16款街頭小食熱量排名，營養師2招避開熱量炸彈
人氣文章
代糖恐加速腦退化？最新研究揭6款人造代糖危害認知能下降達62%新文章
人氣文章
名人健康 │ 62歲李連杰入院切頸腫瘤，自爆3次險死經歷：曾呼吸困難大小便失禁
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/09/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/09/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 11/09/2025 20:58
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 11/09/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事11/09/2025
神州經脈 | 傳中央擬引導銀行貸款助地方還債，小紅書被約談警告
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

全球震驚：以色列轟炸卡塔爾非比尋常

11/09/2025 12:01

大國博弈

定期存款 | 大行連環加息，中銀東亞新推4個月存期，最高2....

09/09/2025 15:52

貨幣攻略

關稅戰 | 特朗普簽署行政令實施美日貿易協議，對汽車等日本產...

05/09/2025 10:07

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處