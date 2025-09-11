林家亨：恒指短線目標價（26000點）已到，建議分階段食胡

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨／華夏基金(香港)國際業務副總裁 李星宇



港股連升三日後，恒指上日（10日）高開後站穩二萬六關口，最多升近360點，高位逼近26300點，目前恒指已升穿保歷加通道頂線（約26010點），有貨應先食胡？而市場憧憬聯儲局加快減息，有利港股後市造好？





阿里巴巴(09988)周三在杭州舉行發布會，旗下高德地圖宣布，推出基於用戶行為產生的榜單「高德掃街榜」，配合阿里比較全面的生態，包括支付、電商、地圖等综合體系，對消費者來說有吸引力？阿里「高德掃街榜」會對美團(03690)大眾點評造成多大威脅？美團大眾點評於用戶黏性方面有優勢嗎？

