黃瑋傑：港股處於穩步上揚階段，恒指有機會上試27100點水平

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑／南方東英資產管理有限公司銷售及產品策略部副總裁 張健朗

內地周一（15日）公布的三頭馬車數據差過市場預期，當中消費零售更創九個月以來最慢，數據如何解讀？





經濟數據表現未如理想下，A股周一個別發展，而港股低開79點後，表現反覆靠穩，收市時報26446點，升58點，全日成交2901億元，本周外圍有多國央行議息，加上本港政府周三（17日）將公布《施政報告》，大市本周觀望味濃？又會行咩區間？





銀債於周一開售，保底年息3.85厘，入場費1萬元起，但相比高息股，那個更可取？

