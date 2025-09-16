  • 會員
黃瑋傑：港股處於穩步上揚階段，恒指有機會上試27100點水平

16/09/2025

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑／南方東英資產管理有限公司銷售及產品策略部副總裁 張健朗

 

　　內地周一（15日）公布的三頭馬車數據差過市場預期，當中消費零售更創九個月以來最慢，數據如何解讀？


 
　　經濟數據表現未如理想下，A股周一個別發展，而港股低開79點後，表現反覆靠穩，收市時報26446點，升58點，全日成交2901億元，本周外圍有多國央行議息，加上本港政府周三（17日）將公布《施政報告》，大市本周觀望味濃？又會行咩區間？


 
　　銀債於周一開售，保底年息3.85厘，入場費1萬元起，但相比高息股，那個更可取？

 

─────────────


───────────── 


─────────────


─────────────


16/09/2025 12:35  《午市前瞻》議息前港股觀望料高位整固，汽車行業監管政策頻繁惟效果或待2026年後

16/09/2025 12:32  恒指半日升19點報26465，資金沽醫藥藍籌炒入通概念

16/09/2025 10:37  恒指爭持於26400水平，宏橋領有色股沽壓重

16/09/2025 12:20  旅發局:8月訪港旅客按年升16%至515萬人次，創疫後單月新高

16/09/2025 10:54  《異動股》入通醫藥股未升完，佰澤醫療暴升約九成，藥捷安康現升逾四成

16/09/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入近１４５億元，買阿里沽小米

16/09/2025 08:45  【大行炒Ｄ乜】高盛升中芯目標一成半，摩通唱好寧德時代兼升級

16/09/2025 11:36  《財資快訊》美電軟報７﹒７７８２，一年拆息較上日微升至３﹒…

人氣文章財經熱話16/09/2025
港股 | 午市前瞻 | 議息前港股觀望料高位整固 汽車行業監管政策頻繁惟效果或待2026年後
