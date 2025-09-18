林家亨：鮑威爾是次言論較謹慎，美股、港股現階段宜持盈保泰

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

美國聯儲局一如市場預期減息0.25厘，不過主席鮑威爾會後指出，是次減息屬於風險管理，暗示不是開始持續的減息周期，未來將逐次會議作出利率決定，以上言論點解讀？





港府周三（17日）公布新一份的施政報告，恒指表現全日向上，收市時升469點，報26908點，成交3602億元，港股劍指27000點關？





本地地產股表現普遍靠穩，反映是次施政報告未有太大驚喜？





另外，滙豐研究下調比亞迪(01211)目標價5％至14元，而其股價周三錄得三連升，升逾2％收市，而家仍可部署金九銀十嗎？

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】



─────────────



【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫 > https://bit.ly/2T70l62



─────────────



更多精彩節目:

直播節目《hot talk 1點鐘》 > https://bit.ly/2T4T46z



─────────────



本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷／厭惡／謾駡／誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！



─────────────



喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel > https://bit.ly/3lhKE89

其他芯片股相關新聞：

芯片股 | 傳內地要求科企停購英偉達AI芯片，芯片股飆升破頂可否追入？

大行報告 | 騰訊、華虹、百度、比亞迪最新評級/目標價，AI股邊隻最值博？一表盡掌握

【ＡＩ】黃仁勳對報道指中國停購英偉達AI芯片感失望



其他地產股/銀行股相關新聞：

美減息四分一厘港銀未跟足，地產股下挫銀行股靠穩應如何部署？

【美國議息】陳茂波：外圍變數多，維持本港全年GDP增長2-3%目標

【美國議息】富蘭克林鄧普頓指未來續減息屬合理預期，惟明年政策分歧市況更波動

【美國議息】駿利亨德森：減息令人頗感意外，全面寬鬆仍有距離

【美國議息】中原按揭︰今年美國減息幅度料達0.75厘，本港按息將進一步降至3.25厘水平

【美國議息】中銀香港：寬鬆周期重啟利好本港經濟與資產表現，港股將受惠

【美國議息】本港3家發鈔銀行下調最優惠利率0.125厘，經絡料P將降至加息周期前水平

【美國議息】會地黃光耀︰減息周期將展開，帶動經濟持續復甦推動樓市穩步向好





送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好