林家亨：鮑威爾是次言論較謹慎，美股、港股現階段宜持盈保泰

18/09/2025

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨 

 

　　美國聯儲局一如市場預期減息0.25厘，不過主席鮑威爾會後指出，是次減息屬於風險管理，暗示不是開始持續的減息周期，未來將逐次會議作出利率決定，以上言論點解讀？


 
　　港府周三（17日）公布新一份的施政報告，恒指表現全日向上，收市時升469點，報26908點，成交3602億元，港股劍指27000點關？


 
　　本地地產股表現普遍靠穩，反映是次施政報告未有太大驚喜？


 
　　另外，滙豐研究下調比亞迪(01211)目標價5％至14元，而其股價周三錄得三連升，升逾2％收市，而家仍可部署金九銀十嗎？

 

