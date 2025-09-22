  • 會員
溫傑料恒指本周或有整固，回調至25800至26000有較大支持

22/09/2025

嘉賓：香港股票分析師協會理事 溫傑

 

　　據報美國總統特朗普與中國國家主席習近平的通話，預計將於華盛頓時間周五（19日）上午9時進行，有望進一步緩和兩國貿易關係？若有好消息傳出，可利好港股氣氛？觀望中美元首通話，恒指周五繼續回調，大部分時間於26500關口附近好淡爭持，後市有機會出現較深度調整嗎？


 
　　大行對濠賭股後市漸轉樂觀，多隻龍頭科技股普遍升介乎4％至6％，可憧憬雙十一的賭收會好過去年同期？濠賭股仍有炒作空間嗎？

 

─────────────


其他比亞迪/安踏相關新聞：
比亞迪遭巴菲特沽清持股，安踏旗下品牌西藏放煙花捱批，兩股齊下挫可趁機吸定勿沾手？
始祖鳥｜FOCUS | 成也營銷敗也營銷，煙花散後何處歸「鳥」
《外資精點》花旗：安踏及滔搏或受惠Amer第三季業績指引上調
《外資精點》野村維持安踏「買入」評級，目標價121.8元
【施政報告】傳「紅旗」車廠計劃北都設廠，孫東未否認，望引代表性龍頭企業
安踏體育旗下品牌「始祖鳥」西藏「炸山」煙花秀挨批，日喀則成立調查組

 

【你點睇？】李家超稱現無法律針對濫用輸入勞工的僱主，若用其他方法或「殺錯良民」，你是否認同？► 立即了解

