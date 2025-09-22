溫傑料恒指本周或有整固，回調至25800至26000有較大支持

嘉賓：香港股票分析師協會理事 溫傑

據報美國總統特朗普與中國國家主席習近平的通話，預計將於華盛頓時間周五（19日）上午9時進行，有望進一步緩和兩國貿易關係？若有好消息傳出，可利好港股氣氛？觀望中美元首通話，恒指周五繼續回調，大部分時間於26500關口附近好淡爭持，後市有機會出現較深度調整嗎？





大行對濠賭股後市漸轉樂觀，多隻龍頭科技股普遍升介乎4％至6％，可憧憬雙十一的賭收會好過去年同期？濠賭股仍有炒作空間嗎？

