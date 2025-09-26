  • 會員
溫鋼城：北水若持續流入港股，港股可睇高一線

26/09/2025

嘉賓：iFAST Global Markets 投資總監 溫鋼城

 

　　恒指周四（25日）高低波幅只有200幾點，開始踏入期指轉倉高峰期，短期指數表現或較為牛皮？雖然阿里巴巴(09988)承諾大舉投資AI，利好市場氣氛，但短期大市要再突破27000仍欠缺催化劑？

 

　　小米(01810)周四晚舉行小米17系列新品發表會，發布全新小米17系列手機，小米17標準版搭載第五代驍龍8至尊版「加量不加價」 ，起售價為4499元人民幣，新品可成股價催化劑？京東(09618)宣布未來三年將持續投入，推動形成萬億規模的AI生態圈，並推出三大面向個人消費者的AI產品，分別是「京犀」、「他她它」以及「JoyInside」。股價曾飆7％後升幅收窄，新AI產品可有「睇頭」？

 

其他小米相關新聞：
小米 | 發布17系列手機獲大行唱好，股價反急插半成可以點部署？
大行報告 | 阿里、小米、藥明康德、首程、中銀香港及玖紙最新評級/目標價，一表盡掌握
《外資精點》大摩:小米17系列手機將錄強勁銷量，維持「超配」評級
《外資精點》高盛上調小米目標價至66元，維持「買入」評級
小米雷軍:自研手機SoC至少投入500億元人民幣
雷軍︰小米17系列手機起售價4499人幣起，小米YU7已交付超過4萬台


其他醫藥股相關新聞：
特朗普將對藥品徵收100%關稅，醫藥股普遍下挫，獲券商仍可吼？
港股 | 午市前瞻 | 恒指廿天線支持強 醫藥股提前消化關稅影響有望回升
《異動股》全線藥股低開藥明生物挫3%，特朗普100%關稅逼藥企在美設廠

