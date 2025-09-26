溫鋼城：北水若持續流入港股，港股可睇高一線

嘉賓：iFAST Global Markets 投資總監 溫鋼城

恒指周四（25日）高低波幅只有200幾點，開始踏入期指轉倉高峰期，短期指數表現或較為牛皮？雖然阿里巴巴(09988)承諾大舉投資AI，利好市場氣氛，但短期大市要再突破27000仍欠缺催化劑？

小米(01810)周四晚舉行小米17系列新品發表會，發布全新小米17系列手機，小米17標準版搭載第五代驍龍8至尊版「加量不加價」 ，起售價為4499元人民幣，新品可成股價催化劑？京東(09618)宣布未來三年將持續投入，推動形成萬億規模的AI生態圈，並推出三大面向個人消費者的AI產品，分別是「京犀」、「他她它」以及「JoyInside」。股價曾飆7％後升幅收窄，新AI產品可有「睇頭」？

