溫鋼城：港股區間看26300至27200點，牛市不建議造淡

嘉賓：iFAST Global Markets 投資總監 溫鋼城

港股周四（2日）為第四季開局，早上高開62點後持續向好，盤中更曾升逾500點，高見27381點，收市時仍升431點，報27287點，創逾四年高位，惟北水缺席下，全日成交只有2224億元，股民要小心被狹淡倉？阿里巴巴(09988)上日續創新高，收升逾3%，當中不乏大行睇好前景兼提高目標價，下一站劍指200元關？





內地電動車充電樁開發商新股摯達科技(02650)正招股中，每手入場費約4223元，而據內媒指該企最大客戶為比亞迪(01211)，呢隻股又抽唔抽得過？

