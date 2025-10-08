  • 會員
熊麗萍：恒指若回調至26700至26800點水平可作吸納部署

08/10/2025

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

 

　　港股周一（6日）為中秋節，加上北水續放假，成交淡靜，大市表現向下，更曾失守兩萬七關，假後北水即將重啟，股民們應把握時間買貨？還是應靜觀其變？


 
　　國際金價隔晚突破每盎斯4000美元水平，金礦股或相關ETF續成第四季倉位必備股份？

 

其他AI股相關新聞：
AI | 據報甲骨文AI雲業務利潤率偏低，AI概念股借勢跌，阿里難得回調要趁機吸？
大行報告 | 大摩升招金目標至$43.9山東黃金$45.7渣打$173
理大：下學年將AI相關語文課程列必修科，正設計多項AI工具平台
博泰車聯與商湯簽合作框架協議共推AI座艙及人形機器人


其他金價/金股相關新聞：
金價再破頂升穿4000美元，續獲大行唱好，金礦股仍可追入？
【外圍經濟】美國經濟學家：金價上漲與避險無關，而是資本在對沖美元疲軟
《異動股》金礦股升幅擴大，紫金轉跌為升，金價盤中飆升逼近4060美元
《中國要聞》現貨黃金破4030美元，國內金飾價每克高達1176元人民幣
現貨黃金突破4000美元大關，高盛上調明年底預期至4900美元
《異動股》金礦股及黃金ETF普遍高開，金價歷史性首登4000美元大關

  • 道瓊斯工業平均指數
    升 46,722.22
    +119.24 (+0.256%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,745.65
    +31.06 (+0.463%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 22,946.95
    +158.59 (+0.696%)
精選預託證券 More
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰升14.287
變動率︰+2.227%
較港股︰+4.74%
00001 長和
按盤價(HKD)︰升50.970
變動率︰+1.550%
較港股︰-0.64%
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰升111.675
變動率︰+1.478%
較港股︰+0.97%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌6.365
變動率︰-7.023%
較港股︰-6.12%
精選中資美股 More
NTES 網易
按盤價(USD)︰升153.925
變動率︰+2.898%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升28.345
變動率︰+2.107%
JD 京東
按盤價(USD)︰跌34.335
變動率︰-1.591%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌2.410
變動率︰-2.033%
精選美股 More
MRNA
Moderna
按盤價(USD)︰升29.098
變動率︰+6.430%
AMD
超威半導體
按盤價(USD)︰升223.508
變動率︰+5.673%
TSM
台積電
按盤價(USD)︰升304.600
變動率︰+3.595%
TWLO
Twilio
按盤價(USD)︰升111.275
變動率︰+3.464%
