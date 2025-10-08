熊麗萍：恒指若回調至26700至26800點水平可作吸納部署

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

港股周一（6日）為中秋節，加上北水續放假，成交淡靜，大市表現向下，更曾失守兩萬七關，假後北水即將重啟，股民們應把握時間買貨？還是應靜觀其變？





國際金價隔晚突破每盎斯4000美元水平，金礦股或相關ETF續成第四季倉位必備股份？

