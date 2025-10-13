溫傑：中美近期動作只為增談判籌碼，料恒指低開後跌幅將收窄

嘉賓：香港股票分析師協會理事 溫傑

中國收緊超硬材料、稀土出口管制，美國總統特朗普政府宣布對中國商品加徵100％關稅，中美貿易戰升溫？市場關注AI經濟泡沫加大風險，利淡中港兩地市場氣氛，加上美元有轉強迹象，不利股票市場，恒指上周累跌850點，自港股由6月展開升浪至今，恒指累計已升逾4000點，回吐亦屬合理？目前仍視為升浪中調整？科技股及國際金融股轉弱下，資金開始轉炒其他板塊？

新股方面，海西新藥(02637)10月9日起至14日招股，截至周五（10日）上午，公開發售獲超額認購59倍，招股價介乎69.88元至86.4元，集資最多9.9億元，集團已建立擁有4款在研創新藥的管線，IPO值得抽嗎？

