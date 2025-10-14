  • 會員
黃瑋傑：恒指兩級阻力看26000點及26250點，以50天線判斷股份是否強勢

14/10/2025

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑／南方東英資產管理有限公司銷售及產品策略部副總裁 張健朗

 

　　TACO再現，市場憂慮中美關係惡化下，港股周一（13日）表現全日向下，曾最多跌逾900點，最低見25336點，其後跌幅逐步收窄，收市時跌400點，報25889點，全日成交4903億元，已連跌6個交易日，最新支持位睇邊？大市見底未？


 
　　新股方面，電子商務SaaS ERP提供商聚水潭(06687)正在招股中，發售價為每股30.6元，每手100股，入場費為3090.9元，呢隻又值得抽嗎？

 

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷／厭惡／謾駡／誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！


14/10/2025 09:38  《異動股》金價銀價齊創新高，紫金升3%中國白銀飆一成

14/10/2025 09:42  《異動股》內險走強國壽升近4%，A股反彈上證綜指重上3900關

14/10/2025 09:23  恒指高開79點報25969，科指反彈阿里升1.3%，中芯升2%

14/10/2025 10:16  李家超：「組裝合成建築法」符合高標準規格，港府團隊已加強巡查各地盤確保符合標準

14/10/2025 09:26  《異動股》英諾賽科高開15%，夥NVIDIA推800VDC全GaN電源方案推動AI數據中心升級

14/10/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入逾１９８億元，買盈富基金沽騰訊

14/10/2025 08:30  【大行炒Ｄ乜】伯恩斯坦看好騰訊目標800元，中信里昂點評博彩股

14/10/2025 11:35  《財資快訊》美電軟報７﹒７７７３，一個月拆息微升至３﹒５％

