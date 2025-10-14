黃瑋傑：恒指兩級阻力看26000點及26250點，以50天線判斷股份是否強勢

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑／南方東英資產管理有限公司銷售及產品策略部副總裁 張健朗

TACO再現，市場憂慮中美關係惡化下，港股周一（13日）表現全日向下，曾最多跌逾900點，最低見25336點，其後跌幅逐步收窄，收市時跌400點，報25889點，全日成交4903億元，已連跌6個交易日，最新支持位睇邊？大市見底未？





新股方面，電子商務SaaS ERP提供商聚水潭(06687)正在招股中，發售價為每股30.6元，每手100股，入場費為3090.9元，呢隻又值得抽嗎？

