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溫鋼城：恒指16100點仍未見底　最淡看15000點

07/10/2022

嘉賓：iFAST Global Markets副總裁 溫鋼城

 

　　市場重新聚焦環球央行進取加息，歐美股市隔晚全線下跌，港股夜期及ADR港股比例指數重返17800水平，港股須再尋底嗎？A股及北水下日（10日）回歸，能否推動港股？華潤水泥(01313)料首三季盈利按年顯著下跌，下半年為傳統水泥旺季，在內地持續穩樓市的基調下，水泥股今季能否力挽狂瀾？

 

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