溫鋼城︰料港股資源板塊熱潮持續，部署金價相關股較穩陣
05/12/2025
嘉賓：iFAST Global Markets 投資總監 溫鋼城
港股上日（4日）升175點收市，報25935點，重返10天線及100天線，而中證監表明擴大中長期資金入市渠道，可利好恒指走勢？
遇見小麵(02408)周五（5日）首掛，可點部署？
