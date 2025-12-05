  • 會員
溫鋼城︰料港股資源板塊熱潮持續，部署金價相關股較穩陣

05/12/2025

嘉賓：iFAST Global Markets 投資總監 溫鋼城

 

　　港股上日（4日）升175點收市，報25935點，重返10天線及100天線，而中證監表明擴大中長期資金入市渠道，可利好恒指走勢？


 
　　遇見小麵(02408)周五（5日）首掛，可點部署？

 

其他申洲相關新聞：
申洲 | 遭花旗下調下半年銷量增長預測，股價連日急跌可否低撈博反彈？
恒指窄幅上落半日跌63點報25872，申洲國際跌4%，平保升近3%
《外資精點》花旗下調申洲國際目標價至94元，維持「買入」評級


其他平台股相關新聞：
平台股｜市監總局規範外賣平台促銷行為，阿里美團京東勢弱邊隻最值博？
淘寶閃購、美團、京東外賣宣布自願執行外賣新國標
《外資精點》摩通：DeepSeek V3.2為中國AI市場帶來第二波衝擊，點名7隻受惠股
《異動股》外賣平台股走軟美團跌1%，市監總局籲強化配送員權益保障
「餓了麼」App正式更名為「淘寶閃購」

異動股

異動股

01380

中國金石

0.670

異動股

02477

經緯天地

13.040

異動股

03692

翰森製藥

41.940

