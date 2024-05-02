第五屆「兒童書展暨超級親子用品展」5.17 開鑼 登記會場積分獎賞系統領優惠

荔園嘉年華再度回歸！

第五屆「兒童書展 暨 超級親子用品展」將於5月17-19日開鑼，「荔園嘉年華」再度回歸，入場人士只需於每日下午3時前到荔園嘉年華攤位，即可用電子門票內之優惠券換取3個代幣，而小朋友更可免費玩充氣樂園一節，必定盡興而歸！

即睇10大焦點！

1.首屆「香港學校巡禮」雲集近百學校參加，將舉行多場講座、分享會及學生表演，讓家長了解升學資訊。

2.為響應「法國5月」，展場設「兒童羅浮宮」展區，打造為兒童設計的藝術展。

3.小朋友憑電子門票內之優惠券可免費參與一節充氣樂園。（名額有限，送完即止）

4.「荔園嘉年華」再度登場，經典8大有奬娛樂遊戲如「開心掟彩虹」及「荔園神射手」等將與大家見面！

5.再度加推《奇先生妙小姐EQ100》$199/套優惠！另新增防滑防水兒童地墊，以$99發售！

6.今屆首度引入「會場積分獎賞系統」，入場人士只需登記電子門票進場，即可於商戶消費及儲分，並於會場內換領「會場購物賞」禮品。

7.「超級BB 爬行及搬公仔大賽」將於展期舉行。每位完成比賽的BB可得到家庭照片乙張及價值$380福袋乙份。每場冠軍更可贏取高達$1,000禮品。

8.本屆將舉辦「田叔叔5週年慶典展覽」，田叔叔更將於5月19日親臨演繹故事內容。

9.為推廣中外文化藝術，展場內特設「中華文化體驗館」，讓入場人士體驗中華文化。

10.Zero2 零活易與「兒童書展」合作，入場人士可透過Zero2 零活易手機應用程式於展場特設之「社群」完成任務及接收優惠資訊，並學習ESG碳中和行為。

今屆「兒童書展」再獲11 SKIES冠名贊助。此外，3至11歲兒童於機場快綫香港、九龍或青衣站入閘前，只需前往客務中心並出示活動門票（電子門票均可）及有效小童八達通，可即日免費來回博覽館及免費港鐵接駁前往任何港鐵站。

按此登記：https://bit.ly/3UHx0Q7

第五屆「兒童書展 暨 超級親子用品展」

日期：2024 年 5 月 17- 19 日

時間：10 :00-20:00

地點：亞洲國際博覽館 5, 7, 9 號展覽廳

票價：VIP 門票：成人$200； 兒童$100

一般門票：成人$100；兒童$50

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