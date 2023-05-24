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消息:政府擬建造業及機場分別輸入過萬名外勞

24/05/2023

　　消息指，政府計劃透過特別計劃，在建造業和機場，分別輸入過萬名勞工，另外亦會輸入數百名旅遊巴和專線小巴司機，外勞工資將須高於行業的入息中位數，以保障本地勞工。


　　建造業議會早前估算，建造業到2027年缺少約4萬人，消息指，當局檢視業界人力需求後，計劃引入過萬名勞工，涉及不同工種，包括紮鐵工和搭棚工等。至於運輸業，當局亦輸入過萬名勞工，涉及地勤、飛機維修員、行李搬運員等。至於旅遊巴和專線小巴司機，當局會要求外勞要接受培訓，熟習本地駕駛習慣和道路狀況。　

擬引入逾500名專線小巴司機外勞

　　據悉，政府計劃參考「院舍輸入護理員特別計劃」，毋須經勞工顧問委員會審批下輸入外勞，擬運輸業將引入超過500名專線小巴司機紓緩人手短缺問題，但來港者需上堂及考牌，路試考核標準與香港一致，同時規定外勞薪金不低於行業入息中位數，而現時本港小巴司機平均月薪約1.5萬元。

勞聯擔心大量輸入外勞影響本地勞工待遇

　　勞聯主席林振昇認為，當局透過特別計劃輸入勞工，實際是繞過勞顧會，指勞工界認同部分行業工種需要外勞，但擔心當局透過特別計劃輸入數萬名勞工，淡化勞顧會的角色。
　　他續指，機場地勤和行李搬運員的工資仍然偏低，擔心大量輸入外勞，會影響本地勞工的待遇，期望當局減少輸入勞工的工種，並設定時限。(kk)

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