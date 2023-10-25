施政報告 | 施政報告2023懶人包一文看清

特首李家超於今早十一時起於立法會公布施政報告，本網為讀者製作一系列懶人包，總括今次報告的八大重點。

八大重點包括:

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立法會將於今日上午十一時在立法會綜合大樓會議廳舉行會議，在會議上，行政長官將發表《施政報告》，本網將為大家進行文字重點直播，稍後將送上《施政報告2023懶人包》。

文字直播：

14:22PM

施政報告公布完畢。

14:15PM

2024/25學年起，政府資助的專上院校非本地學生限額將提升一倍至40%，專上院校可因應本身條件，循序漸進吸引更多外國尤其是「一帶一路」國家和內地學生來港升學，以高質量教學和配套，讓專上院校擴容提質；

14:10PM

推出「青少年護齒共同治理先導計劃」，透過資助13至17歲青少年使用私營牙科檢查服務的部分費用，推動青少年預防性牙科護理服務；

14:05PM

政府會推出「醫健通+」，未來五年建立綜合醫療資訊基建，透過「一人一健康戶口」，統一存放公私營電子病歷及整合醫療服務治理流程，市民可透過手機翻查及攜帶電子病歷和預約服務。

14:00PM

「最低工資委員會」本月底將就如何優化法定最低工資檢討機制提交報告。政府會研究及考慮委員會提出的建議，六個月內就檢討機制的未來路向作決定。

13:33PM

優化「共創明『Teen』計劃」 —— 通過政、商、民合作，聚焦扶助來自弱勢社群家庭（尤其是住在「劏房」）的初中學生。本月內推出計劃第二期並注入新元素，包括學員名額由2800名增加至4000名，並擴展至涵蓋中四學生；增加團體活動種類，例如舉辦更多內地學習交流團；引入師友配對組群安排；為完成計劃的學員設立「校友會」，提供多元社交和工作實習機會。受惠學員總數會於2023/24學年增至6800人，至2025/26學年時將倍增至12000人；

13:15PM

增加跨境安老的選擇 —— 政府早前放寬「廣東院舍照顧服務計劃」的資格，曾提供資助安老院舍照顧服務而紀錄良好的本港私營機構也可參與。我們會探討明年把計劃擴展至由內地機構營辦的指定安老院，讓長者到大灣區內地城市養老有更多選擇。

13:14PM

房委會將推出「家有初生優先選樓計劃」，增加新生嬰兒家庭成功購買資助出售單位的機會。由明年推出的居屋開始，預留部份單位配額，讓今天或之後有嬰兒出生的家庭抽籤及優先選樓，直至該名子女年滿三歲為止。每次出售居屋及綠置居會額外預留單位總數10%作優先選樓；

房委會將推出「家有初生優先配屋計劃」，加快新生嬰兒家庭的公屋申請獲編配公屋，今天或之後有嬰兒出生的家庭，可縮減一年輪候時間，明年4月生效。

13:10PM

增加在職家庭津貼15%。

13:05PM

由今日起出生之新生嬰兒，可獲得一筆兩萬元獎勵金，為期三年，三年後再作檢討；必須父或母為香港永久性居民。

13:00PM

政府就去年公布《跨越2030年的鐵路及主要幹道策略性研究》建議下興建的三鐵三路完成公眾諮詢，今年底會發表《香港主要運輸基建發展藍圖》，宏觀勾劃所有主要運輸基建項目的推展，完善鐵路及主要幹道網絡。加推的兩鐵一路新項目會推進「北部都會區」東面新市鎮發展。

12:50PM

額外印花稅適用年期由3年縮短至2年，業主持有物業2年後可出售物業，毋須再繳付樓價10%的額外印花稅。

買家印花稅（BSD）和新住宅印花稅（NRSD）的稅率減半，兩者均會由15%減至7.5%



外來人才的置業印花稅實施「先免後徵」，即優化去年為合資格外來人才退還在港置業印花稅的安排，由原本在購入物業時先徵收買家印花稅和新住宅印花稅，然後在相關人士居港滿七年並成為香港永久性居民後才退還（即「先徵後退」），改為在購入物業時先暫免徵收相關稅項，若相關人士其後未能成為香港永久性居民才繳付相關稅項（即「先免後徵」）。新安排適用於今天或以後簽署的「買賣協議」。

12:43PM

政府決定成立「解決劏房問題」工作組，由財政司副司長任組長、房屋局局長任副組長。政府會給工作組十個月時間作深入調研。

12:38PM

延長資助出售單位二手市場按揭貸款保證期 —— 香港房屋委員會（房委會）將放寬資助出售單位按揭貸款保證的安排，包括延長二手市場最長30年按揭貸款保證期至50年，讓買家可獲得年期更長的按揭貸款，有助單位流轉；

12:35PM

「公屋提前上樓計劃」，明年上半年將有超過2 000個單位提早5至8個月落成，讓公屋申請者可提早上樓；

首批約2100個「簡約公屋」單位將在2024-25年度落成，2027-28年度前完成興建合共約30 000個單位，填補未來五年供應的嚴重短缺，隨後第二個五年期公屋供應量將因政府提速、提量的成效體現而大增，大大縮短輪候上樓的時間；及

落實「私人興建資助出售房屋先導計劃」（「樂建居」），2023-24年度起推出三幅用地，讓私人發展商參與興建資助出售房屋，首兩幅招標用地合共提供至少2000個單位。

12:32PM

食物環境衞生署會在明年第一季簡化飲食業發牌制度，包括把「先發牌、後審查」專業核證制度的適用範圍擴大至普通食肆；以「綜合許可證」涵蓋多種限制出售食物，無須逐項分開申請；訂定較寬鬆的牌照條款，便利從事商業農耕的農場兼售簡單烹調的農產品；以電子方式發出所有食物業牌照，亦會在網上為申請人提供申請進度的資料；以及加強業界認識牌照申請程序，減輕中小微企業的創業成本。

12:28PM

今年底至明年內繼續試驗更多新能源車輛，包括電動公共小巴、電動重型貨車、電動旅遊巴、氫能雙層巴士和氫能洗街車。政府會預留5,000萬元資助業界購買可供輪椅上落的電動的士，明年上半年內制訂全港公共巴士和的士的綠色轉型路線圖和時間表，達至2050年車輛零碳排放；亦會提供配套支持，實現在2027年底前投入約700輛電動巴士和約3000輛電動的士的目標。

為加快擴展私人充電網絡，今年底起將政府停車場的免費充電服務市場化；調整油站土地契約條款以提供誘因，推動油站加裝電動車充電設施以及長遠轉型為綠色燃料補給站，明年第一季將為兩幅空置油站用地轉為充電站進行招標

12:26PM

建設沙頭角文化旅遊區 —— 明年初起，逐步開放沙頭角禁區（除中英街），首階段容許遊客從網上申請許可證進入沙頭角遊覽，推廣沙頭角和鄰近外島的文化生態旅遊。我們亦會與深圳市政府共同研究香港沙頭角和深圳沙頭角發展文化旅遊區的可行性，包括研究讓兩地旅客更便利進出旅遊區的安排。

12:25PM

政府會把「北部都會區」（尤其是新田科技城）的空間規劃，對接河套合作區的發展定位，並與香港科技競爭力的布局充分結合，為河套合作區未來發展作前瞻性規劃。新田科技城約600公頃發展土地中的一半為創科用地，政府會確保跨境基建配套、土地審批、公私營合作等政策積極配合，產生協同效應。

12:19PM

政府已重新審視北區沙嶺興建公眾骨灰安置所的計劃，由於未來公眾骨灰龕位將有足夠供應，原定的兩公頃土地將改作創科及相關用途。

12:18PM

「北部都會區」是香港未來發展的新引擎，全面發展後可提供約50萬個新增房屋單位和50萬個新職位。其規劃會以「產業帶動，基建先行」為主軸，成為香港融入國家發展大局的重大節點。

「北部都會區」將以產業發展為導向，促進經濟和社會發展，包括在洪水橋及新界北新市鎮等地預留用地作專上院校發展，打造「北都大學教育城」；在古洞北、洪水橋等預留政府辦公大樓用地，容納維港都會區遷入的政府部門；在新田科技城及新界北等地興建標誌性的文化藝術設施等。





12:09PM

下調股票印花稅，由0.13%降至0.1%，目標於11月底完成立法程序；

改革GEM市場 —— 港交所已就GEM市場（前稱創業板）改革提出建議並展開諮詢，包括簡化轉往主板的機制、增加科研公司上市途徑等。考慮公眾意見後，港交所會在明年第一季實施經修訂的上市規則；

11:57AM

照顧中小企融資 —— 「中小企融資擔保計劃」下的「還息不還本」安排申請期已於今年9月完結，部分中小企主動選擇恢復正常還款，其他貸款的「還息不還本」安排將陸續在明年底前完結。考慮不同企業的現金流情況，政府將提供更多彈性還款選項，企業可選擇在指明期內，每月只償還原定應償還本金的一成、兩成或五成，給予企業更多時間逐步過渡至正常還款；

11:47AM

設立100億元「新型工業加速計劃」 —— 為推動下游的新型工業發展，我們會為生命健康科技、人工智能與數據科學、先進製造與新能源科技的企業，提供更多資助，包括為新設生產設施相關費用，以（政府）1：（公司）2的配對形式，提供最多2億元的配對資助。

11:40AM

成立「人才服務辦公室」，將在本月底正式成立，為來港人才提供支援、跟進人才入境後的發展和需要等；擴大「高端人才通行證計劃」大學名單 —— 擴闊吸納世界各地人才網絡，11月起，合資格大學名單會增加八間頂尖內地和海外院校至184間。

落實「資本投資者入境計劃」 —— 在香港投資於股票、基金、債券等資產（房地產除外）3,000萬元或以上的合資格投資者，可以透過計劃申請來港，以增強香港資產及財富管理、金融及相關專業服務界別的發展優勢，細節今年內公布。



放寬簽證 —— 即日起開放越南人才來港就業的簽證政策，並放寬越南人商務和旅遊「一簽多行」來港的申請門檻。我們亦會開放老撾及尼泊爾人才來港就業、受訓和就讀大學教育資助委員會（教資會）資助院校。

11:37AM

去年推出的招商引資引才措施有不錯的成績。搶人才方面，截至9月底已吸引約16萬宗申請，當中超過10萬宗獲批，約6萬人已抵港；搶企業方面，引進重點企業辦公室已接觸超過200間重點企業，當中30間正計劃落戶香港或在港擴充業務，涉及約300億元新投資額，預計提供約1萬個就業機會。

政府會引入公司遷冊機制，便利在外地註冊的公司，尤其以亞太區為業務核心的企業，將註冊地遷至香港，目標是明年上半年提交立法建議。

11:33AM

全速推展超過80億元的雨水排放系統改善工程，包括黃大仙及港島東區等曾發生較嚴重水浸事故的地區。

11:28AM

政府會成立「數字政策辦公室」，將現時的政府資訊科技總監辦公室與效率促進辦公室合併，由「數字政策專員」帶領；明年起推出數字政府及智慧城市「百項方案」，包括利用區塊鏈技術發出及驗證多種電子牌照和證書；特區政府會與廣東省政府積極協作「數字灣區」，促進兩地政務服務「跨境通辦」，讓香港居民以「智方便」登入廣東省政務服務網。

11:22AM

舉辦教師內地考察、到校國安教育教師深化課程；開設小學人文科公布課程框架，於2025/26學年開始推行；加強《憲法》和《基本法》學生校園大使的培訓和國史課程相關的學習經歷。

11:19AM

設立兩所博物館介紹國家和抗戰歷史。

11:17AM

政府已提交《區旗及區徽條例》修訂草案，待審議及通過後，全力展開宣傳工作，教育市民尊重和正確使用區旗及區徽。

11:15AM

《基本法》第二十三條規定，特區應自行立法禁止危害國家安全的行為和活動。《香港國安法》第七條規定，特區政府應當儘早完成《基本法》規定的維護國家安全立法，完善相關法律。政府正全力研究有效立法方案，落實特區政府應實踐的憲制責任，2024年內完成立法。

11:08AM

日均訪港旅客人次穩步上升，在暑假期間已相等於2018年同期的近七成。私人消費在第二季按年實質上升8.2%，7至8月零售業總銷貨值亦按年上升逾15%，恢復至2018年同期水平的85%。

11:05AM

香港今年擺脫疫情困擾，政府推出多項活動和措施，如「你好香港」、「開心香港」和「香港夜繽紛」等，吸引遊客，提振本地消費。經濟開始復蘇，市民收入持續改善。上半年實質本地生產總值按年增長2.2%，最新失業率跌至2.8%，接近全民就業。本港經濟將擺脫去年的負增長，重現正增長。

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