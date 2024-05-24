美股 | 英偉達效應火速退潮，美股全面下跌道指瀉逾600點

．由英偉達業績提振的漲勢，不敵利率維持高位的現實，美股主指周四（23日）全面下跌，其中道指大瀉605.78點

．華爾街市場人士指出：「美國和歐洲的數據在抑制投資者情緒，抵消人工智能巨頭英偉達驚人財報的影響。」

由英偉達業績提振的漲勢，不敵利率維持高位的現實，美股主指周四（23日）全面下跌，其中道指大瀉605.78點。

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道指下跌1.5%，報39065.26點。標普500下跌39.17點，或0.7%，報5267.84點。納指下跌65.51點，或0.4%，報16736.03點。



華爾街市場人士指出：「美國和歐洲的數據在抑制投資者情緒，抵消人工智能巨頭英偉達驚人財報的影響。」





*美元續漲黃金回調*



美元在聯儲局官員鷹派言論護航下續漲。美匯指數升0.26%，至104.94。美元兌日圓一度上漲0.3%，至3周高點157.2，隨後回吐漲幅。歐元兌美元跌0.2%，至1.0806。英鎊和英國國債基本上沒有受到英國提前大選的影響，英鎊兌美元0.2%，至1.2687。



金價繼續調整，現貨金跌1.4%，至每盎司2346.07美元，為一周多低點。原油下滑，紐約期油下跌70美仙，收於每桶76.87美元。布蘭特期油下跌54美仙，收於每桶81.36美元。

撰文：經濟通國金組

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