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港人英語能力世界排名29亞洲第4，遜星馬菲

09/11/2023

　　教育機構EF Education First(EF)公布2023年EF英語能力指標評級報告(EF EPI)，港人英語水平在113個國家或地區中排第29，較去年排名31上升兩位，但今年港人獲得的分數為558分，較去年的561分微跌。是次調查分析來自113個國家和地區，約220萬名非英語母語人士的英語能力數據。

 


　
香港青年大退步或受疫情拖累
　
　　調查發現，在香港人之中，最佳英語能力年齡組別為31至40歲，而18至20歲年輕人的英語水平，在過去三年間有大幅下降的趨勢，可能反映疫情影響學生學習進度，「情況令人擔憂」。
　
新加坡排名全球第二，僅次於荷蘭
　
　　在亞洲區，港人英語水平則排名第四，排榜首的則是全球排第二的新加坡，其得分為631分，較香港高73分；其次是菲律賓及馬來西亞，各自得分為578分及568分，兩者分別較香港高20分及10分。


　　在調查的地區中，荷蘭英語能力水平名列第一，新加坡人英語水平排名全球第二及亞洲第一；菲律賓列亞洲第二，全球排20位，馬來西亞位亞洲排第三位，全球25位，香港則名列29位，遜於尼日利亞及阿廷，能力指標屬機構定義的「高級水平」。
　
內地全球排82位
　
　　至於中國內地在全球排名82位。若比較中國不同城市，香港人的英語水平排在全國首位，北京和上海分別排第二和第三。

 

撰文：經濟通採訪組

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