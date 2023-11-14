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前NBA球星馬貝利申請「高才通」來港，將發展慈善及籃球事業

14/11/2023

　　「高才通計劃」至今收到近5.5萬宗申請，前NBA球星馬貝利(Stephon Marbury)亦透過高才通A類(即年收入達250萬港元或以上)向入境處遞交申請，希望可以來港推動籃球運動、參與慈善工作以及計劃日後營商。

 


　　現年46歲的馬貝利接受人才服務辦公室總監劉鎮漢訪問時表示，來港居住目的是希望透過慈善工作，協助培訓本地兒童及青年籃球發展、繼續散播正能量，以及鼓勵更多人來港發展。他指，未知會在香港逗留多久，會積極探索不同可能性。

*香港氛圍與紐約家鄉接近*

　　被問到香港在籃球方面於亞洲並非名列前茅，馬貝利認為，只要他能對此投入一些力量，其意義便已足夠。


　　馬貝利透露，曾來港數次，很喜歡中式美食，尤其喜愛「打邊爐」。對於為何選擇香港而非其他亞洲地區如新加坡發展，他表示，很喜歡香港，認為香港的氣氛和文化很適合他，其氛圍亦與他位於紐約康尼島的家鄉很接近，而他在香港也有朋友。

高才通B類申請人最多

　　高才通計劃去年12月起推行，截至10月底，共接獲近5.5萬宗申請，當中逾4.3萬宗獲批。內地申請人數最多，佔逾九成。而三個類別中，以B類的申請及獲批宗數最多，即在全球百強大學畢業，申請前五年內累積工作經驗少於三年的人，分別為近2.8萬宗及約2.3萬宗。


　　劉鎮漢表示，不同界別朋友，尤其九個專業的人才清單內的，會更著重。如有其他界別如運動，其他界別的專才，他們來到有意願想申請，當局亦無任歡迎。

 

撰文：經濟通採訪組

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