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港置料明年中樓價見底，全年最樂觀最多升5%

07/12/2023

　　香港置業行政總裁馬泰陽在記者會上指出，預計今年全年樓價跌5%；一手交投料錄1.05萬宗，按年升15%，為2013《一手住宅物業銷售條例》實施後次低；二手交投料錄3.7萬宗，按年大致持平。

 


　　至於明年樓價，他料於明年年中見底，全年最樂觀睇升3%至5%。另全年一手交投料達1.3萬宗，按年升約24%；二手交投約4.8萬宗，升約30%。

3個月內不排除加P一次

　　他表示，預料加息周期短期內完結，不過短線HIBOR仍高，港銀或仍有加息壓力，不排除未來3個月內上調一次最優惠利率(P)。市場料美國最快下半年減息，其時港息有較大機會跟減。


　　《施政報告》減辣助樓價止跌，惟樓市上半年仍料處於整固期。馬泰陽亦稱，若《財政預算案》進一步為樓市帶來驚喜，下半年則料成交量明顯反彈。他亦期望，明年政府可全面「撤辣」。此外，預計明年發展商仍以低價出擊，加快推盤步伐。

發展商增優惠推貨尾單位，料明年仍低價出擊

　　據代理行統計，2023年第三季一手私人住宅新盤貨尾量續升至20483個，創近20年新高。他稱，現時貨尾量高企，由於過去兩年部份銷情不理想的新盤，會有機會80%至90%單位未能沽出，部份區域貨尾較重，發展商暫緩推盤步伐，並因此推出優惠刺激銷售。另外，他指出，明年一手新供應量集中新界「北都區」及東九龍。


　　馬泰陽亦估算，未來租金指數續慢慢上升，由於市場對樓市看法不一，加上近10年用家主導市場，租盤供應日益減少。

 

撰文:經濟通採訪組

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