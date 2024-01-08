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林世雄向國泰高層表達高度關注取消航班，促檢視航班編配及人手

08/01/2024

　　國泰航空(00293)近期取消航班，運輸及物流局局長林世雄表示，已向國泰高層表達高度關注，要求國泰認真檢視航班編配及人手安排，與員工保持良好溝通，確保為旅客提供穩定可靠的服務，並做好預案、靈活調配資源應對可能出現的突發情況。

 


　　林世雄在社交網站指，國泰航空將會取消部分1月及2月的航班，以確保餘下大部分航班有足夠人手營運，他已促請國泰盡快向受影響乘客交代航班整合後的相關安排，提供適當支援和協助，做好善後措施，例如安排受影響的旅客轉乘國泰其他航班或其他航空公司的航班，將對旅客的影響減至最低。


　　林世雄強調，香港航空業正邁向全面復常，本地航空公司需要增加運力以回應需求，同時有責任處理好航班編配及人手安排。香港作為國際航空樞紐，為旅客提供優質穩定的服務至為重要。他續指，局方會繼續密切留意情況，與航空公司保持溝通，亦已指示民航處監察國泰的相關安排並跟進事件。


　　國泰航空昨日發聲明，就聖誕節長假出行高峰期航班營運受影響，向乘客致歉，並保證農曆新年出行高峰期間的航班服務將如常運作。

 

撰文:經濟通採訪組

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