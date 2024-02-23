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預算案| 滙豐研究:港府財政狀況仍穩健，樓市或會進一步撤辣

23/02/2024

滙豐環球研究發表報告指，預期本港2023財年的赤字支出佔GDP的1.5%

．亦指本港房地產市場繼續陷入困境

．該行認為，預算案或調整樓市4大辣招

 

滙豐環球研究發表報告指，預期本港2023財年的赤字支出佔GDP的1.5%，較該行早前預期為低，

　　滙豐環球研究發表報告指，預期本港2023財年的赤字支出佔GDP的1.5%，較該行早前預期為低，近期周期性支持措施的大部分關注可能集中在房地產和資本市場，相關板塊繼續為經濟作出重大貢獻，房地產及相關活動和金融服務佔GDP的40%左右，就業人數20%左右，亦指本港房地產市場繼續陷入困境財政預算案或會考慮採取進一步的寬鬆措施，一旦聯儲局開始減息，可能會看到更多對本港房地產市場的提振。

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　　該行認為，預算案或調整樓市4大辣招，包括買家印花稅(BSD)、新住宅從價印花稅(NRSD)、住宅按揭貸款利率壓力測試要求及額外印花稅(SSD)


　　該行表示，預計本港與內地和大灣區的進一步融合，政府可能將會透過擴大人才計劃和增加對兒童照顧方面的支持，來解決香港充滿挑戰的人口狀況，強調將香港發展成為國際綠色金融中心，以及科技和創新方面的發展將有助於支持長期增長。


　　該行提及，儘管對房地產行業和赤字支出擴大感到擔憂，但認為香港的財政狀況依然穩健，仍然可持續，財政可持續的道路上，長遠而言可能需要收入來源多元化。

 

撰文：經濟通採訪組



*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

 

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