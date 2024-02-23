預算案| 滙豐研究:港府財政狀況仍穩健，樓市或會進一步撤辣

．滙豐環球研究發表報告指，預期本港2023財年的赤字支出佔GDP的1.5%

．亦指本港房地產市場繼續陷入困境

．該行認為，預算案或調整樓市4大辣招

滙豐環球研究發表報告指，預期本港2023財年的赤字支出佔GDP的1.5%，較該行早前預期為低，近期周期性支持措施的大部分關注可能集中在房地產和資本市場，相關板塊繼續為經濟作出重大貢獻，房地產及相關活動和金融服務佔GDP的40%左右，就業人數20%左右，亦指本港房地產市場繼續陷入困境，財政預算案或會考慮採取進一步的寬鬆措施，一旦聯儲局開始減息，可能會看到更多對本港房地產市場的提振。

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該行認為，預算案或調整樓市4大辣招，包括買家印花稅(BSD)、新住宅從價印花稅(NRSD)、住宅按揭貸款利率壓力測試要求及額外印花稅(SSD)。



該行表示，預計本港與內地和大灣區的進一步融合，政府可能將會透過擴大人才計劃和增加對兒童照顧方面的支持，來解決香港充滿挑戰的人口狀況，強調將香港發展成為國際綠色金融中心，以及科技和創新方面的發展將有助於支持長期增長。



該行提及，儘管對房地產行業和赤字支出擴大感到擔憂，但認為香港的財政狀況依然穩健，仍然可持續，財政可持續的道路上，長遠而言可能需要收入來源多元化。

撰文：經濟通採訪組





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