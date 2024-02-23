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香港新聞| 警方擬下月在旺角裝15組閉路電視鏡頭作測試

23/02/2024

警方計劃下月在旺角安裝15組閉路電視鏡頭作技術測試

今年中開展安裝600組閉路電視鏡頭

正研究為閉路電視系統，配備人工智能科技以配合執法

 

 

　　警方將在全港罪案較高及人流較多的公眾地方位置安裝閉路電視，計劃下月在旺角安裝15組鏡頭作技術測試，待優化操作後，今年中開展安裝600組閉路電視鏡頭。

 

警方將在全港罪案較高及人流較多的公眾地方位置安裝閉路電視，計劃下月在旺角安裝15組鏡頭作技術測試，待優化操作後，今年中開展安裝600組閉路電視鏡頭

 

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鏡頭暫無追蹤功能



　　警方表示，目的是為保障公共安全及加強防罪滅罪成效，閉路電視鏡頭只會拍攝到公眾地方範圍，現階段無追蹤功能。所有錄影片段會在錄影日期起計30日後自動刪除，若執法人員認為片段具有刑偵的調查價值，會按警務處的指定內部程序將片段複製，並跟據內部指引保存及處理錄影記錄。



閉路電視只安裝在政府建築物或燈柱



　　警方又指，現階段計劃在18區的615個位置安裝閉路電視，全部只涉及安裝於政府建築物或設施，及傳統或智慧燈柱；當局會在各區識別出罪案數字較高及人流較多的地點，聯同相關政府部門完成實地勘察及技術方案研究，選定安裝位置，正研究為閉路電視系統，配備人工智能科技以配合執法。

 

撰文：經濟通採訪組

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