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財政預算案| 財政預算案2024-2025懶人包

28/02/2024

．財政司司長陳茂波發表新一份財政預算案，etnet為你送上懶人包

本份財政預算，最大聚焦於撤銷所有住宅物業需求管理措施

．即由今天起所有住宅物業交易無須再繳付額外印花稅、買家印花稅和新住宅印花稅

 

 

 

 

 

文字直播:

13:07pm

完結

 

13:05pm

政府計劃在未來五年，每年發債約950億至1350億元，推動北部都會區及其他基建項目。至於交椅洲人工島項目，我們會繼續推展各項相關研究，具體推展時間將考慮包括公共財政狀況等因素。

 

13:00pm

商業登記費由四月一日起，將增加二百元至每年二千二百元。上次調整已是一九九四年。

 

12:50pm

政府將檢視以下兩項涉及開支較大及增長迅速的交通資助計劃的運作模式，包括二元優惠計劃以及公共交通費用補貼計劃，但強調政府無意取消這些計劃

 

12:44pm

 

2023／24年度政府收入的修訂預算為5546億元，較原來預算低百分之十三點七，即878億元。

 

2024／25年度政府整體開支將上升約百分之六點七至7769億元，相對名義本地生產總值的佔比微升至百分之二十四點六

 

基於以上假設和安排，未來五年的經營帳目和非經營帳目的赤字均會按年收窄，其中經營帳目在兩年後，即2026／27年度起恢復盈餘；至於非經營帳目，則在2028／29年度恢復盈餘。倘計入發行債券所得，則政府綜合帳目只有2024／25年度錄得赤字，其後年度均錄得盈餘。上述測算未有計及未來四年可能推出的退稅及紓緩措施。

 

 

預計至2029年3月底，財政儲備為8322億元，相當於本地生產總值百分之二十一點二，或約十二個月的政府開支。

 

12:40pm

政府建議即時將每支煙的稅款調高八角，並按同等比例提高其他煙草產品的稅率，升幅與去年相若。

 

12:35pm

私營房屋供應方面，我們估計今年起的五年內，私人住宅單位每年平均落成量超過一萬九千個，較過去五年的平均數增加約百分之十五。

 

12:34pm

2024／25年度賣地計劃共有八幅住宅用地，加上鐵路物業發展、私人發展和重建，以及市區重建局項目，預計全年的潛在土地供應可興建約一萬五千個單位，較《長遠房屋策略》的一萬三千二百個單位年度估算需求高出近百分之十四。

公營房屋供應方面，政府已覓得足夠土地，可於未來十年（即2024／25至2033／34年度）滿足三十萬八千個公營房屋單位的供應目標。截至去年年底，當中約十萬五千個香港房屋委員會的單位已經動工，進度理想。

 

12:30pm

醫務衞生局會持續提升醫療相關的教學設施，並適度增加本地醫護專業人員的培訓學額。

 

12:15pm

 機管局正按計劃全速推進香港國際機場三跑道系統項目，目標於今年年底投入運作。

 

12:10pm

2024／25年度政府將發債一千二百億元，當中七百億元為零售部分，包括五百億元銀色債券，以及二百億元綠色債券及基礎建設債券，除了推動普惠金融，亦提高市民對基建及可持續發展項目的「參與感」。

 

12:05pm

政府正與內地積極商討引入股票大宗交易、將人民幣櫃台納入港股通，以及將房地產投資信託基金納入互聯互通機制，以吸引更多企業和資金利用香港市場

 

12:00pm

撥款三十億元推行為期三年的人工智能資助計劃，資助本地大學、研發機構及企業等運用算力，推動科研突破

 

11:50am

證監會去年六月起實施虛擬資產交易平台的發牌制度，讓投資者在持牌交易平台上進行買賣，既符合有關國際標準並對投資者提供保障，讓香港領先於不少主要司法管轄區。為加強對投資者和消費者的保障，政府正就監管虛擬資產的場外交易服務展開諮詢

 

11:48am 

金管局去年十月完成「數碼港元」先導計劃的第一階段試驗，研究多個範疇的本地零售用例，例如可編程支付、離線支付、代幣化存款等。第二階段試驗即將啓動，進一步研究新用例；「數字人民幣」會在香港擴大試點範圍，市民將可便捷開立和使用數字人民幣錢包，並通過「轉數快」進行增值，進一步提升跨境支付效率和用戶體驗。

 

11:45am:

政府鼓勵更廣泛使用電動車，今年三月底屆滿的電動車首次登記稅寬減安排將獲延長兩年，但考慮到電動車價格下調和車款選擇增加等因素，有關寬減額將下調百分之四十

 

11:40am:

 政府正積極推展不同新能源公共交通工具的試驗，包括新能源巴士，以及通過新能源運輸基金推動業界試驗不同種類的新能源商用運輸工具，包括電動貨車及電動旅遊巴士等。

 

11:35am:

寬減二零二四／二五年度首季的住宅物業差餉、非住宅物業差餉、百分之百的薪俸稅和個人入息課稅、百分之百的利得稅，向領取社會保障金的合資格人士，發放金額相當於半個月的綜合社會保障援助（綜援）標準金額

 

11:33am：

為支持旅遊事務署及旅發局舉辦上述和其他活動，我們將合共向它們增撥十億九千五百萬元。

 

11:30am :

香港將與廣東省及澳門聯合承辦二零二五年的第十五屆全國運動會。

 

11:24am：

港交所已就建立庫存回購股份機制、在惡劣天氣下維持市場運作等徵求市場意見，目標是今年中落實。

 

11:20am :

即日起撤銷所有住宅物業需求管理措施，即由今天起所有住宅物業交易無須再繳付額外印花稅、買家印花稅和新住宅印花稅

適當調整其他與物業貸款相關的監管政策。金管局將於今天稍後時間作出公布

 

11:17am :

香港投資管理有限公司

港投公司將籌辦「國際主權基金圓桌會議」，邀請主權基金及金融界領袖出席，探索投資機遇並建立伙伴合作關係。

 

11:10am:

 預測今年基本通脹率和整體通脹率將分別為百分之一點七和百分之二點四預測香港經濟在二零二五至二零二八年間，平均每年實質增長百分之三點二。基本通脹率預計為平均每年百分之二點五。

 

11:05am:

去年私人消費開支實質明顯回升百分之七點三。整體投資開支亦隨着經濟恢復而反彈百分之十點八

 

11:00am:

 財政預算案開始發表

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