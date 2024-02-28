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預算迴響 | 銀公：支持政府增加發債，總商會歡迎推動經濟向前

28/02/2024

　　香港銀行公會對財政司司長今天（28日）發布的新一份《財政預算案》提出的措施表示歡迎。預算案覆蓋的範圍廣泛、措施務實，特別是修訂了物業按揭貸款的逆周期宏觀審慎監管措施及繼續延長「中小企融資擔保計劃」八成及九成擔保產品的申請期。在營造有利經濟活動條件和維持銀行一貫審慎風險管理的前提下，業界會積極配合和落實相關措施，以紓緩企業的短期周轉壓力，攜手推進香港經濟的復甦。

 

　　另一方面，財政司司長推出多項前瞻性措施，從離岸人民幣業務、與內地金融市場互聯互通、資產及財富管理、證券市場、保險服務方面，全方位鞏固香港國際金融中心地位。銀行公會支持政府增加發債規模和成立「基礎建設債券計劃」。這些安排一方面有助本地債券市場擴容，另一方面為基建項目融資，讓惠及經濟民生的項目早日落成。

 

 

 

總商會歡迎推動經濟向前 料有效提升香港競爭力

 

　　《財政預算案》當中提出廣泛措施，務求在經濟和地緣政治格局持續不明朗下，致力提振經濟和企業。儘管政府在2023/24年度預計綜合赤字為1016億元，該會認為財政司司長理財有道，為香港的長遠利益制定了切實可行的藍圖，相信這些政策措施能有效提升香港競爭力，迎來可持續的經濟復甦。

 

撤辣有助鼓勵本地和海外人才置業

 

　　總商會指出，全面撤銷現行樓市降溫措施，即日起取消額外印花稅、買家印花稅和非首置買家的新住宅印花稅，應有助鼓勵本地和海外人才置業，從而提振地產和相關行業，而透過舉辦更多盛事活動、發展多元旅遊和加強宣傳推廣，以提升香港的國際形象，將有助向外說好香港故事。當局計劃增設經貿辦，並與多國簽訂自由貿易和全面性避免雙重課稅協定，將對促進貿易和協助企業開拓新市場發揮重要作用。

 

歡迎「中小企融資擔保計劃」延長

 

　　另外，當局將「中小企融資擔保計劃」的申請期延長兩年及額外注資港幣100億元，做法值得歡迎。此外，受制於預算因素，財政司司長提出一次性寬減百分百利得稅、薪俸稅及個人入息課稅（減幅雖不及去年），亦是可取的一步。

 

　　增加「BUD專項基金」的累計資助上限，以及資助餐飲及零售業的中小企應用數碼方案，應可紓緩人力短缺問題及提升效率。此外，建立「數碼企業身分」平台，讓企業在網上核對認可簽署，同樣能進一步加強中小企的競爭力和節省成本。

 

　　該會亦歡迎政府延長「綠色和可持續金融資助計劃」，以及有關綠色科技、綠色航運和航空等方面的措施。財政司司長承諾增撥一億元推動綠色和可持續金融發展，亦將對香港大有裨益。

 

貿發局歡迎財政預算案 稱有效支援中小企持續發展

 

　　《財政預算案》推出多項增強香港經濟動力，促進中小企及初創持續發展的措施，包括一系列協助中小企應對資金周轉及加速升級轉型的支援、吸資引才及吸引高增值產業來港、推動綠色及數字轉型等。

 

計劃「一帶一路」沿線增設兩間顧問辦事處

 

　　香港貿易發展局主席林建岳表示，《財政預算案》提到，將「中小企融資擔保計劃」申請期延長及額外增加總信貸保證承擔額，並會持續優化「發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金」（BUD專項基金）及進一步注資，以及優化利得稅等措施，有效協助中小企資金周轉及升級轉型。貿發局將全力配合各項措施，全方位推動香港經濟高質量發展。

 

　　貿發局現正計劃在「一帶一路」沿線增設兩間顧問辦事處，進一步支援港商開拓具潛力的新興市場。

 

優化旗下中小企支援計劃及平台

 

　　貿發局將持續優化旗下的中小企支援計劃及平台，包括「T-box升級轉型計劃」、GoGBA一站式平台、「數碼學堂」等，全方位支援本港中小企提升營運、拓展市場。

 

　　2024-25年度，貿發局將從以下四大方面支援中小企：協助香港中小企把握粵港澳大灣區發展及國家「十四五」規劃所帶來的機遇；捕捉「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）及不同新興市場的新機遇，特別是東盟及中東；協助香港中小企實現數碼轉型，以及邁向可持續發展及低碳的未來；及致力豐富國際商務人士在港的商旅體驗，加強旗下展覽及會議的數碼服務，為參與者提供無縫的線上線下體驗。

 

ACCA歡迎預算案撤銷所有住宅物業需求管理措施

 

　　特許公認會計師公會香港分會表示，支持新一份《財政預算案》，在經濟環境充滿挑戰的背景下，預算案已盡力平衡各方所需，善用公共財政，積極投資未來，尋求新突破和新增長點，提高香港競爭力，實現經濟可持續發展，亦歡迎預算案回應該會建議，進一步撤銷所有住宅物業需求管理措施，包括額外印花稅、買家印花稅和新住宅印花稅。

 

　　面對外圍地緣政治不明朗因素及財赤挑戰，ACCA香港分會呼籲政府進一步開源節流，重新考慮ACCA香港分會提出的建議，包括：檢視政府部門營運模式及引入新科技改善服務及節省成本，在香港人才清單加入會計行業及完善人才引進措施，全面檢視稅制增加收入來源及緊貼國際標準等。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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