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賣地計劃 | 發展局：下年度推8幅住宅地，涉5690伙

29/02/2024

　　政府公布2024/25年度賣地計劃，發展局局長甯漢豪表示，2024/25年度將會推出8幅住宅地，涉5690個單位，其中6幅為滾存住宅地，2幅新增住宅地均位於沙田小瀝源。連同鐵路物業發展項目、市建局項目及私人重建發展項目，預料下年度潛在供應約15150個單位，較供應目標13200個單位為多。

 

賣地計劃 | 發展局：下年度推8幅住宅地，涉5690伙

（Sam攝）

 

8幅住宅地包括赤柱及啟德等地皮

 

　　8幅住宅用地包括赤柱環角道；九龍區啟德第4B區5號地盤；新界區的西貢打鼓嶺清水灣道；大嶼山長沙海沙徑；東涌第106A區；屯門第48區青山公路-掃管笏段；沙田小瀝源源順圍；沙田小瀝源沙田圍路與小瀝源路交界。

 

　　同時，港鐵將推出東涌東站第一期，提供1200伙；市區重建局推出3個項目，分別位於九龍城啟德道／沙浦道、旺角山東街／地士道街及觀塘市中心，合供提供2860個單位；私人發展或重建項目則提供5400伙。

 

下年度推2幅商業地及1幅工業地

 

　　政府亦計劃推售1幅位於沙田石門安心街和安平街交界的新增商業用地；連同滾存的啟德商業/酒店地皮，下個財政年度將推售2幅商業地，料可提供12萬平方米樓面面積。另外，亦會推售1幅洪水橋/厦村的新增工業用地，預料可提供54.4萬平方米樓面面積。

 

　　甯漢豪又表示，本財政年度計及不同供應來源，包括港鐵、市建局及私人發展或重建，私人住宅供應為1.4萬個單位，超出供應目標1.29萬個單位的8.5%，是連續第四年超出目標。

 

新一季推一幅沙田住宅用地，涉280伙

 

賣地計劃 | 發展局：下年度推8幅住宅地，涉5690伙

（Sam攝）

 

　　甯漢豪表示，2024-25年度第一季度，政府會透過招標出售一幅沙田小瀝源的住宅用地，涉280個單位。

 

　　被問及只推一幅住宅地是否代表對市況沒有信心，她指會審慎看市況，雖然政府宣布撤辣，但只是剛宣布，希望有一個審慎步伐開始賣地計劃，又指政府估算下年度賣地收入為330億元合適。

 

　　被問到賣地表是否有空間再「拆細」，她表示，較大機會的可能是啟德第4B區5號地盤，以及屯門第48區青山公路-掃管笏段土地，分別可以提供逾千單位，但要視乎技術是否可行，例如交通配套、渠務走線及推售市況。

 

　　她表示，會用平常心處理推地計劃，今年放入賣地表的土地不多，反映政府審慎而行，政府會按部就班行事。她又強調，交椅洲位置承載重要交通運輸基建設施，全新造地可以嘗試嶄新城市設計。

 

　　她續指，雖然現在有財政狀況壓力，原定交椅洲人工島2025年開始填海的目標要推遲，但推遲計劃可讓政府有時間部署這1千公頃土地，例如將來工程分期安排及融資財務安排。現在不需要受到2025年底須填海的壓力，可有更充裕的時間做好部署，當局會陸續會啟動工程研究。

 

金鐘廊及灣仔駱克道用地暫不推出

 

　　政府下年度將推出位於沙田石門及啟德4C區合共2幅商業用地，至於現存的金鐘廊重建項目及灣仔駱克道用地將不會推出，甯漢豪解釋，考慮到當前市況及金鐘廊項目的稀缺性，政府暫未有計劃推出，並有意與金鐘廊現有租戶商討續租，而灣仔駱克道商業地無滾存因前面用地作為國際調解院，在建築期間需要借用用地作為工地，所以無滾存賣地表內。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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