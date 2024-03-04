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預算案| 曾俊華憂香港借貸度日，港府稱發債用於基建帶來效益

04/03/2024

．曾俊華在社交平台指，本港已進入結構性財赤年代，最令他憂慮的是香港要「借債度日」

．又稱若發債是用於大型基建投資項目，等落成後有長期經濟回報是無問題

．若連年發債支付日常開支，甚至「債冚債」，後果需由下一代承受

 

 

財政預算案提出發債約1200億元，前財政司司長曾俊華表示，不能長期靠發債應付開支。財政司司長辦公室稱，發債所得不會用於經常性開支，經營帳目預計2年後，即2026至27年度起恢復收支平衡，而綜合帳目在未計及發債下，也會於3年後，即27至28年度恢復收支平衡。

 

　　財政預算案提出發債約1200億元，前財政司司長曾俊華表示，不能長期靠發債應付開支。財政司司長辦公室稱，發債所得不會用於經常性開支，經營帳目預計2年後，即2026至27年度起恢復收支平衡，而綜合帳目在未計及發債下，也會於3年後，即27至28年度恢復收支平衡。

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*長遠將影響信用評級及加稅加費，需由下一代承受*


　　曾俊華在社交平台指，本港已進入結構性財赤年代，最令他憂慮的是香港要「借債度日」；又稱若發債是用於大型基建投資項目，等落成後有長期經濟回報是無問題。但若連年發債支付日常開支，甚至「債冚債」，庫房會空虛，長遠將影響本港信用評級、加稅加費、各項公共服務「大縮水」等，後果需由下一代承受


*質疑在高息下發債吸引力*


　　曾俊華提到，政府預計到2028/29年度發債金額只佔本地生產總值(GDP)13%，遠低於大部分先進經濟體，但本港不能大量印錢，角色上只是一個地方特區，不宜與其他國家比較。他質疑在高息環境下發債的吸引力和回報。


*憂不符量入為出原則*


　　預算案推出薪俸稅和個人入息課稅兩級制，並引入住宅物業差餉累進制，曾俊華批評兩者每年增加的收入不足20億元，面對逾千億財赤是「杯水車薪」。他強調必須減少支出，包括基建開支，質疑任由結構財赤持續，是否與《基本法》對特區公共財政要量入為出的要求相符。


　　財政司司長辦公室發言人回應指，發債所得資金全數用於投資基礎建設和工務工程，不會用在經常開支。項目可帶來回報經濟及社會效益，而財政預算案亦提出了一套財政整合計劃，經營帳目預計兩年後開始恢復收支平衡，綜合帳目在未計及發債下，亦會於3年後恢復收支平衡。

 

撰文:經濟通採訪組

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