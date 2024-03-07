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夜繽紛| 餐飲業界冀煙火匯演配合晚膳及營業時間，倡餐廳集體減價至少兩成

07/03/2024

．UBUDS行政總裁鍾思朗接受電台訪問時指，他期望匯演盡量安排在平日生意人流較淡靜的日子

．開始時間建議安排在晚上9時半，方便市民及旅客更易分配用餐、消費和看煙花的時間

．同時配合到食肆營業時段

 

本地餐飲品牌LUBUDS行政總裁鍾思朗接受電台訪問時指，支持政府每月舉辦匯演，相信除了海濱，亦有助其他區份的消費氣氛。他期望，匯演盡量安排在平日生意人流較淡靜的日子，開始時間建議安排在晚上9時半，方便市民及旅客更易分配用餐、消費和看煙花的時間，同時配合到食肆營業時段。

 

　　預算案提出多項措施帶動本港零售及餐飲業復甦，包括每月舉行煙火及無人機匯演。本地餐飲品牌LUBUDS行政總裁鍾思朗接受電台訪問時指，支持政府每月舉辦匯演，相信除了海濱，亦有助其他區份的消費氣氛。他期望，匯演盡量安排在平日生意人流較淡靜的日子，開始時間建議安排在晚上9時半，方便市民及旅客更易分配用餐、消費和看煙花的時間，同時配合到食肆營業時段。

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*建議餐廳集體減價20%至25%*


　　政府暫定每次煙火花費約100萬元，鍾思朗認為，一切以增加氣氛為重，既然已決定撥出開支，就要做得徹底，避免「不湯不水」，期望當局最終會適量調升開支，如額外增加100萬至200萬元，確定達到吸引旅客的預期目標，甚至將政府支出轉化為收入。


　　另外，他提議，全港大部分餐廳應集體降價介乎20%至25%，他指深明餐飲行業所賺取的均為「辛苦錢」，但相信此決定能夠迎合到現今食客需要的體驗感及性價比，通過擴大客源助力食肆生存。


*籲再推遲垃圾徵費*


　　稻苗飲食專業學會會長、金記餐飲主席徐汶緯表示，年初至今行業生意累計下跌15%，旅客僅佔整體生意約兩成，人均消費從疫前的150元至200元，下降至70至90元不等，相信旅客已失去新鮮感，而且港元匯率高企，也導致旅客的訪港成本增加。他期望當局能夠再推遲垃圾徵費的實施，紓緩食肆面對食材和租金高企，難以轉嫁至消費者的困境。


　　他提到，香港曾經是國際美食之都，惟人手短缺和經營成本過高，直接拖累服務和出品水平，中小微企的情況最為嚴重。面對行內至少3萬個職位缺口，期望政府為行業設立專項培訓基金，資助員工報讀專業培訓課程，或直接資助食肆聘請替工，頂替員工前往進修期間的空缺。

 

撰文：經濟通採訪組

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