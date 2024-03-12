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港聞| 國泰：貨運去年底恢復至疫情前85%，期望今年底完全恢復

12/03/2024

．國泰航空貨運服務總經理王守廉稱，國泰整體貨運在去年底已恢復至疫情前85%

．期望今年底完全恢復，強調對未來充滿期望和信心

．國泰客機和貨機提供的貨物運力在疫前各佔一半，其中貨機在疫下持續運作，一直應付不同需求，形容「很好生意」

 

國泰航空貨運服務總經理王守廉稱，國泰整體貨運在去年底已恢復至疫情前85%，期望今年底完全恢復，強調對未來充滿期望和信心，成為全球最佳航空貨運公司。

 

　　國泰航空(00293)貨運服務總經理王守廉稱，國泰整體貨運在去年底已恢復至疫情前85%，期望今年底完全恢復，強調對未來充滿期望和信心，成為全球最佳航空貨運公司。

 

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　　他又指，國泰客機貨機提供的貨物運力在疫前各佔一半，其中貨機在疫下持續運作，一直應付不同需求，形容「很好生意」。



*未有擴建貨運站計劃*


　　王守廉表示，國泰訂購了6架新一代空中巴士A350F型號貨機，並有權額外增購20架同款飛機，預計2027年可接收，將跟目前20架波音747貨機，共同滿足機隊需要；並提到波音747貨機現時每周營運90至100航班，客機則在今年春季每周營運800航班，也提供腹艙貨運網絡，香港華民航空亦提供額外載運力。


　　王守廉亦指，國泰貨運站可容納270萬公噸貨物，疫前有約200萬公噸貨物，現則僅使用約一半，即140萬公噸，故短期內仍夠用，未有擴建計劃。

撰文：經濟通採訪組

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