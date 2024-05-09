阿里京東齊取消618預售，仍隨大市反彈可部署吸納？

阿里巴巴(09988)旗下淘天集團近日公布今年電商節「618」的規則調整，提到會取消預售，於5月20日晚8時起直接售賣。另一電商龍頭京東(09618)自去年「雙11」已取消預售，今年618亦會於5月31日晚8時直接開售現貨。阿里及京東股價沒受太大影響，經兩日調整後，今日(9日)再隨大市回升，其中阿里快將公布2024財年第四財季及全年業績，券商普遍期望不大，惟關注其股東回報。兩隻股份可否在績前或「618」前部署吸納呢？

（Shutterstock）

阿里旗下淘天618取消預售 5月20日直接開賣

阿里旗下淘天集團大促項目組近日在商家大會上公布今年「618大促」的規則調整，將取消官方預售，於5月20日晚8點直接售賣，全程價保，即之後發現買貴了可退回差價。據悉，淘寶天貓的「618大促」做預售已經有10年，最初是為了方便商家提前備貨，減少物流壓力。到2022年「618大促」，用戶先看到打折的預告將商品加購物車，再等5天支付訂金，然後再等5天付尾款，商家才會發貨。從看中一個商品到付款發貨最多要等10天。



不過，淘寶直播或會因取消預售而受影響。內媒報道指，過去許多預售商品都透過直播販售，尤其是美容保養、彩妝等產品，據魔鏡市場情報數據顯示，去年天貓618預售中，預售額前三行業為美容護膚、彩妝和美容儀器，其中美容護膚預售銷售額達62.2億元人民幣。而淘天在去年618預售期間的成交額在整場大促中佔比約5%至10%，取消預售意味集團為了用戶便利，主動犧牲了一些短期收入，但長期來看，用戶購物體驗更好，也許會刺激更多消費。同時，集團仍將在直播間進行小範圍預售。



淘天集團又對「618」做另一調整，使淘寶的PC網頁將變得更好用。之前很多年用戶要在電腦上登入淘寶，都會被要求做「安全驗證」，建議用戶拿出手機掃碼登入，這也是中國主流電商平台的常見做法，但淘寶網頁今年已重新上線一個新版本，在功能上增加直播、商品供給與App同步，購物車也能像手機上一樣展示「券後價」。此外，淘寶網頁過去幾周亦有了一些新變化，包括不再需要每天重新登入。

京東618大促5月31日啟動 推百億補貼日活動

京東「618大促」亦公布，將於5月31日晚8時開啟現貨開售，主推每滿300元減50元的跨店滿減力度，促銷生效期間，商家的同一款商品可全程參與，重點鼓勵全品類商家參與。除海量低價好物現貨開賣，用戶每天更能領取20元人民幣額外補貼。

據悉，今年京東618現貨開賣的同時，亦將同步推出百億補貼日活動。在6月2日、6月3日、6月8日更將先後推出9.9包郵日、超級直播日、PLUS會員日等主題活動，為消費者帶來豐富的低價優質好物。今年京東618亦將通過免費上門退換、以舊換新、送裝一體、過敏無憂、不愛吃包退等一系列服務，為消費者打造省錢、省時又省心的消費體驗。

券商料阿里上季少賺6%收入增5% 關注股東回報

值得一提，阿里巴巴將於下周二(14日)公布截至2024年3月31日止的2024財年第四財季及全年業績。據《彭博》綜合券商預測，阿里第四財季非公認會計準則淨利潤料介乎202.06億至369.63億元(人民幣．下同)，以中位數256.72億元計，較上財年同期跌約6.2%；季度收入預測中位數為2197.18億元，按年增長5.5%。2024財年全年，非公認會計準則淨利潤預測中位數為1601.35億元，按年增長約13.3%；全年收入預測中位數為9392.17億元，增長8.1%。



摩通將阿里2024及25財年的經調整每股盈利預測分別下調3%及6%，因集團加大對核心業務，包括電商及雲端的投資。另集團的客戶管理收入(CMR)增長加速，並預期國際電商及菜鳥的收入在未來至少兩年，會維持雙位數增長。基於以上收入增長復甦的初期指標，建議投資者趁股價疲弱時伺機吸納，維持「增持」評級。花旗指，受阿里再投資用戶體驗、國際數字商業集團(AIDC)的持續投入及雲業務的影響，預期經調整EBITA或於短中期受壓。得益於阿里透過低價策略帶動客戶需求及消費頻率，其訂單數量及商品成交金額(GMV)增長有望重新提速。



摩根士丹利則看好阿里將持續向股東釋放回報，稱集團在第四財季累計回購48億美元股份，相較第一至三財季平均每季回購26億美元，步伐明顯加快。阿里在過去12個月共回購125億美元股份，考慮到2023財年派息共25億美元，預期2024財年收益率達8%。滙證也指，股東回報仍是投資者關注重點，阿里計劃至2027年3月底財年回購規模加碼250億美元，集團去年度透過回購及派息，向股東共回饋135億美元，若集團拋售非核心資產進程加快，股東回報料進一步提升，預期收益率達7%至8%。

里昂料京東上季收入增6% 料受惠家電以舊換新政策



另外，里昂發表研報指，京東已成功改造其自營平台(1P)的營運，並可能恢復中高單位數的收入增長。同時，由於公司2024年於用戶及內容方面的投資增加，利潤率或會下跌。預計京東2024財年首季總收入將按年增長6%；京東零售收入料按年增長5%，主要由於線下電子產品商店市佔持續擴張，以及百貨銷售的恢復增長情況。另預期京東的經調整息稅前利潤將按年增4%。

里昂指，京東是內地潛在消費復甦受惠股，並應受惠於家電「以舊換新」政策，將其ADR目標價由34美元上調至40美元，估值仍低，相當於預測明年經調整市盈率僅9倍，總回報率約4%，維持「買入」評級。



林家亨：取消預售對阿里京東收益影響小 惟科技股調整未夠

國農證券董事總經理林家亨於今日《開市Good Morning》節目指，取消預售對阿里及京東不會有太大影響。其實，同一種產品也分很多類別，有些產品即使沒有預售也不會影響銷情，預售產品通常是一些較「潮」的新款品種，由於生產商未必捉摸到未來銷售情況，預售對於保障庫存有一些幫助，起碼若知道預售情況理想，會加班生產。因此，預售是為幫助大廠家減低庫存風險，作為用家或買家則沒太大分別，因預售與否都可保證退貨，故取消預售可便利用家，對於廠家則會增加些少風險，而對電商平台收益不會有太大影響。

不過，林家亨指，科技股雖經過去兩日回調，但仍未回至保歷加中軸(即20天線)，譬如XL二南方恒科(07226)與20天線仍有一大段距離，現時買入科技股，後市雖仍樂觀，但調整幅度看來仍未夠，未來相信要靠回購才可將股價進一步推升，而近期積極回購的並非科技公司，而是滙控(00005)、友邦(01299)甚至另一些銀行股，若想買入科技股，建議再等等。

阿里今日升0.85%收報76.8元，京東升1.05%報125.7元。其他科技股亦普遍回升，騰訊(00700)升2.32%報369.8元，美團(03690)升3.88%報117.9元，百度(09888)升0.47%報107.4元，網易(09999)升1.99%報154元，快手(01024)升1.49%報57.85元。





（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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