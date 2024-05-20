港股 | 午市前瞻 | 恒指仍有望破兩萬但需時 車股短線追落後但不宜長揸

恒生指數半日報19650，升96點或0.5%，主板成交逾923億元。恒生中國企業指數報6963，升28點或0.4%。恒生科技指數報4137，升25點或0.6%。



恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、中國平安(02318)及阿里(09988)；騰訊報394.6元，跌0.4元或0.1%，成交49.56億元；中國平安報45.5元，升0.05元或0.1%，成交21.8億元；阿里報85.5元，跌0.2元或0.2%，成交20.94億元。國指三大成交股份依次為騰訊、中國平安及商湯(00020)；商湯報1.53元，升0.13元或9.3%，成交21.3億元。科指三大成交股份依次為騰訊、商湯及阿里。

(小鵬汽車網頁截圖)

黃偉豪：現時入市可賺水位不高

上周五(17日)道指強勢重登40000，更是有史以來首度收於40000點之上。港股繼續處於高位好淡爭持，半日升幅雖然不足100點，但總成交已超過900億元。中薇證券研究部執行董事黃偉豪向《經濟通通訊社》表示，近期港股維持強勢，由16000水平至今已累積3600點升幅，但市況仍未有出現調整訊號，反觀板塊資金輪換出現，預計輪流炒作情況仍會持續。



不過他提到，現時港股已不同於17000至18000水平時期，以估值計算已處於較高水平，即使仍然向上，升幅亦會大幅減慢。他預計目前上方較大阻力為19700，該位為去年高位22700至今年初低位14794計算黃金比例0.618倍後的反彈阻力，預計該位會出現爭持，故現水平入市已難有太大升幅。





新能源車價料有減無增 車股難作長線部署

小鵬(09868)宣布將於香港推出兩款純電動車，包括純電SUV型號G6和純電動七人車X9，預計最快於第三季內交付。今早整體汽車股獲追落後，小鵬半日升超過7%領漲。黃偉豪指近期市況強勢之下，汽車板塊的確落後許多，加上內地亦有政策憧憬，預計將刺激車股短線升幅。但他認為，新能源車減價戰仍然持續，競爭激烈下預計車價有減無增，汽車股估值難有太大上調空間，故現時部署車股只能短炒，短則一兩日，長則一星期。

小鵬汽車股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組

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