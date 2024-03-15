港聞| 市建局洗衣街花墟道重建計劃擬建1350伙住宅及城市水道花園等

．市建局宣布，開展洗衣街/花墟道重建計劃，並啟動相關的法定規劃程序

．初步建議在地盤內提供約10.39萬平方米樓面面積，可建約1350個住宅單位

．包括構建「城市水道」引入「藍綠建設」，凝聚社區活力協同花墟地區特色

市建局宣布，開展洗衣街/花墟道重建計劃，並啟動相關的法定規劃程序，初步建議在地盤內提供約10.39萬平方米樓面面積，可建約1350個住宅單位，並提供政府、機構或社區設施、不少於8800平方米的水道公園及8200平方米的其他公眾休憩空間，包括多用途綜合大樓。

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項目總地盤面積約為29315平方米，分為兩個主要地盤；地盤A由一個較大及四個較細的地盤組成，涉及23幢樓齡介乎64至76年的舊樓，四個較細的地盤零散分布於花墟範圍，毗鄰市建局太子道西/園藝街保育活化項目。地盤B則涵蓋界限街遊樂場，界限街一號及二號體育館、洗衣街兒童遊樂場及界限街苗圃等現有政府設施及分散的休憩空間。





*構建「城市水道」*



市建局總監（規劃及設計）麥中傑表示，市建局希望透過此計劃，協助解決一些地區性問題，此計劃將透過規劃建議作出改善，具體建議包括構建「城市水道」引入「藍綠建設」，凝聚社區活力協同花墟地區特色，興建一個面積不少於8800平方米水道公園供市民消閒康樂之用，提供更多公眾休憩空間。



公園設計以「城市水道」為中軸，擔當聯繫周邊康體設施的樞紐角色，期望透過融合園境設計、戶外空間布局及擬建的連接通道，將花墟、旺角大球場、大坑東遊樂場及項目內的多用途綜合大樓串連。



*設「賞花熱點」及地下停車場*



配合花墟的氛圍及彰顯其特色，計劃亦按《施政報告》中提出的「悅目亮麗城市計劃」，將在水道公園種植顯花樹木及灌木，營造「賞花熱點」，供市民賞花，與花墟地區特色產生協同效應，並加強城市美化。



針對交通問題方面，項目除了設地下停車場提供約500個附屬私家車泊車位外，亦會額外提供約220個公眾私家車泊車位，紓緩花墟一帶咪錶泊位不足及違例泊車阻塞路面的情況，協助改善花墟一帶交通擠塞及人車爭路的情況。公眾停車場亦會額外提供約10個公眾上落貨車位，方便部份花店營運者使用。地盤B停車場出入口會設於界限街，減輕花墟一帶的交通負荷。



*設「第三條花墟步行街」*



麥中傑又指，項目毗連市建局太子道西/園藝街保育活化項目一帶後巷，將透過美化及活化工程，改造面向後巷的立面，增加花墟可供展示花卉/花藝產品的臨街舖面；同時配合地方營造手法，融入保育活化項目的特色及氛圍，將園藝街及園圃街一帶的後巷，塑造成花墟道及太子道西以外具歷史個性的「第三條花墟步行街」，並連接至花墟毗鄰，例如園圃街雀烏花園，強化地區特色，帶動人流，加強街道活力。

撰文：經濟通採訪組

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