美斯缺陣| 經Klook購票市民獲退款一半，須4.12前回覆

．國際邁阿密表演賽主辦單位Tatler Asia宣布，已開始為透過官方渠道購買「香港隊對國際邁阿密CF」門票的公眾處理50%門票退款。

．透過官方票務平台Klook購買2月4日比賽日門票之公眾，將於今日收到由Klook發出的電郵通知至購票時所用的電郵地址

．至於從Tatler Asia Limited直接購買門票的顧客，包括活動贊助商及合作夥伴的門票，將會由專責的客務經理提供有關門票退款的詳情

球王美斯2月訪港友賽缺陣引發風波，國際邁阿密表演賽主辦單位Tatler Asia宣布，已開始為透過官方渠道購買今年2月4日「香港隊對國際邁阿密CF」門票的公眾處理50%門票退款。

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Tatler表示，透過官方票務平台Klook購買2月4日比賽日門票之公眾，將於今日(18日)收到由Klook發出的電郵通知至購票時所用的電郵地址。如未有收到電郵，可檢查郵箱內的垃圾郵件。公眾須於4月12日香港時間23:59之前回覆並接受50%門票退款的條款及細則。退款將在截止日期(4月12日)後的30天內進行處理，具體收款時間可能因收款銀行的政策及程序而有所不同。



至於從Tatler Asia Limited直接購買門票的顧客，包括活動贊助商及合作夥伴的門票，將會由專責的客務經理提供有關門票退款的詳情。

門票(港元) 每張門票的退款金額(港元) 4880 2440 2980 1490 2280 1140 1580 790 880 440

撰文:經濟通採訪組

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