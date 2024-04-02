  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

港聞 | 復活節出境居民逾175萬，餐飲界料夜間生意跌4成

02/04/2024

．一連四日復活節假期由3月29日起至4月1日，據入境處統計，4日內出境人次逾426.06萬，當中出境的香港居民人次達175.94萬

．香港餐飲聯業協會會會長黃家和在電台表示，是次連假離港人潮對餐飲業有很大影響，針對夜間生意，跌幅更達4成

．他認為，業界當中最受影響是高端食肆，因為離港人士消費力較高

 

一連四日復活節假期由3月29日起至4月1日，據入境處統計，4日內出境人次逾426.06萬，當中出境的香港居民人次達175.94萬。而入境的內地及其他旅客則有約40.04萬人次。如計及3月28日，則出境香港居民人次達228.52萬。

　　一連四日復活節假期由3月29日起至4月1日，據入境處統計，4日內出境人次逾426.06萬，當中出境的香港居民人次達175.94萬。而入境的內地及其他旅客則有約40.04萬人次。如計及3月28日，則出境香港居民人次達228.52萬。

推薦閱讀：

《打擊貪腐》汕頭前市長鄭劍戈受查，落馬前省委巡視組巡視汕頭

廣東省紀委監委通報，廣東省汕頭市原市委副書記、市長鄭劍戈涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受廣東省紀委監委紀律審查和監察調查........

旅遊界：復活節長假未能反映實況，待五一黃金周才見真章

復活節4日長假期期間，入境旅客數目不及出境人數。香港旅遊聯業工會聯會理事長梁芳遠在電台節目上表示


　　當中出境高峰為假期首日(29日)，有逾70萬香港居民，經各陸路口岸及機場出境，而假期最後一日(1日)則有52.77萬香港居民回港。旅客入境高峰期為假期次日(30日)，非香港居民入境人次約13.61萬。



*餐飲業界料夜間生意跌4成或以上*


　　出入境人次出現逆差，港人離港消費，香港餐飲聯業協會會會長黃家和在電台表示，是次連假離港人潮對餐飲業有很大影響，針對夜間生意，跌幅更達4成或以上，對業界「響幾大警號」。他認為，業界當中最受影響是高端食肆，因為離港人士消費力較高，而在港市民「並非沒有消費，但似乎消費力度都減弱了很多」。


　　他又估計，過去1個月全港有近二、三百間食肆結業，預計2024年市道會持續下行，連假後整體消費會進一步下跌。


　　另外，羅湖口岸一站之隔的金光華廣場晚飯時間食肆幾乎「逼爆」。有食肆負責人表示，復活假期間生意翻倍，坦言疫後港人已成為主要客源，更會視乎港人是否放假調整入貨量。

 

撰文：經濟通採訪組

2024-04-02｜美國PCE數據有何啟示？｜小米SU7隆重登場｜內銀業績大比拼｜嘉賓：黃瑋傑｜開市Good Morning｜etnet

 

全新節目《說說心理話》原生家庭對成長有咩影響？改善溝通有計可施？► 即睇

返回香港要聞

相關資料 - 

異動股

異動股

08052

陸慶娛樂

0.044

異動股

02160

心通醫療－Ｂ

0.920

異動股

08417

大地教育

0.020

更多香港要聞

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 08052 陸慶娛樂
  • 0.044
  • 02160 心通醫療－Ｂ
  • 0.920
  • 08417 大地教育
  • 0.020
  • 00990 榮暉國際
  • 0.650
  • 00076 誼礫控股
  • 0.223
股份推介
  • 00027 銀河娛樂
  • 40.600
  • 目標︰$45.60
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 70.350
  • 目標︰$75.00
  • 06690 海爾智家
  • 25.000
  • 目標︰$27.00
  • 02157 樂普生物－Ｂ
  • 3.330
  • 目標︰--
  • 01508 中國再保險
  • 0.530
  • 目標︰--
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 308.400
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 70.350
  • 00001 長和
  • 38.900
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 15.560
  • 00005 滙豐控股
  • 61.400
報章貼士
  • 02689 玖龍紙業
  • 3.360
  • 目標︰--
  • 00579 京能清潔能源
  • 1.800
  • 目標︰$2.20
  • 06078 海吉亞醫療
  • 29.350
  • 目標︰$43.70
熱炒概念股
即時重點新聞

03/04/2024 16:38  《盤後部署》科指挫逾2%跑輸恒指，眾安在線逆市造好博上18元

03/04/2024 16:13  恒指跌206點收報16725，小米跌逾4%，紫金逆市升近4%

03/04/2024 16:31  《本港經濟》2月零售貨值升1.9%遠遜預期，首兩月升1.4%

03/04/2024 16:24  《本港樓市》美聯：3月整體物業註冊量重越五千宗，創10個月高

03/04/2024 15:05  【花蓮地震】強震增至4死711傷，花蓮陸路交通中斷成孤島

03/04/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入３６﹒９６億元，買盈富沽小米

03/04/2024 08:25  【大行炒Ｄ乜】小米獲多家大行看好，高盛削天齊兩成八目標價

03/04/2024 11:35  《財資快訊》美電軟報７﹒８２７９，一周拆息較上日跌至４％

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

京城近觀｜小米汽車SU7刷屏，實探首家直營店（多圖）新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

港聞 | 西九政府合署僅部分部門用指定垃圾袋，環保署：會用指定袋收垃圾新文章
人氣文章

新聞>中國故事

內地新聞 | 江西風雹災害已造成7死，逾四千房屋倒塌或損毀新文章
品味生活
生活
人氣文章

財識兼收．止凡

復活節韓遊
人氣文章

市場最熱點

GLOBAL Wednesday｜解讀美國最新經濟數據｜避險需求繼續支持黃金向上？｜Tesla壞消息未完全消化？
人氣文章

經濟不停學．伍禮賢

外匯儲備、財政儲備、銀行體系結餘的各自功能（二）
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fly with Luna．夏月

香港學騎馬！與退役賽馬做夥伴，學習策騎技術＋跟馬大哥慢步沙圈，既興奮又浪漫！
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

精選Art Basel 2024 三大矚目藝廊：看香港藝術家江記、鄺詠君新作，尋找作品與觀賞者之間的聯繫
人氣文章

Travel & Dining

復活節7大特色下午茶合集！限定春日櫻花主題、聯乘可愛梳乎蛋！海鮮下午茶自助餐CP值最高
健康好人生 Health Channel
人氣文章
染髮和違例泊車的背後
人氣文章
台灣寶林茶室爆集體食物中毒！2人死4人深切治療！衛生局：不排除有新案例出現！醫生盤點10大傷腎食物：珍珠奶茶上榜
人氣文章
膽固醇 ｜ 少食肉點解膽固醇仍然超標？3大高膽固醇元兇，還肉類公道！ 2
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/04/2024 17:05
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/04/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 03/04/2024 17:05
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 03/04/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章中國故事03/04/2024
京城近觀｜小米汽車SU7刷屏，實探首家直營店（多圖）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 賞維他命D3 (價值$108) 齊齊提升免疫力

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金