港聞 | 復活節出境居民逾175萬，餐飲界料夜間生意跌4成

．一連四日復活節假期由3月29日起至4月1日，據入境處統計，4日內出境人次逾426.06萬，當中出境的香港居民人次達175.94萬

．香港餐飲聯業協會會會長黃家和在電台表示，是次連假離港人潮對餐飲業有很大影響，針對夜間生意，跌幅更達4成

．他認為，業界當中最受影響是高端食肆，因為離港人士消費力較高

一連四日復活節假期由3月29日起至4月1日，據入境處統計，4日內出境人次逾426.06萬，當中出境的香港居民人次達175.94萬。而入境的內地及其他旅客則有約40.04萬人次。如計及3月28日，則出境香港居民人次達228.52萬。

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復活節4日長假期期間，入境旅客數目不及出境人數。香港旅遊聯業工會聯會理事長梁芳遠在電台節目上表示



當中出境高峰為假期首日(29日)，有逾70萬香港居民，經各陸路口岸及機場出境，而假期最後一日(1日)則有52.77萬香港居民回港。旅客入境高峰期為假期次日(30日)，非香港居民入境人次約13.61萬。





*餐飲業界料夜間生意跌4成或以上*



出入境人次出現逆差，港人離港消費，香港餐飲聯業協會會會長黃家和在電台表示，是次連假離港人潮對餐飲業有很大影響，針對夜間生意，跌幅更達4成或以上，對業界「響幾大警號」。他認為，業界當中最受影響是高端食肆，因為離港人士消費力較高，而在港市民「並非沒有消費，但似乎消費力度都減弱了很多」。



他又估計，過去1個月全港有近二、三百間食肆結業，預計2024年市道會持續下行，連假後整體消費會進一步下跌。



另外，羅湖口岸一站之隔的金光華廣場晚飯時間食肆幾乎「逼爆」。有食肆負責人表示，復活假期間生意翻倍，坦言疫後港人已成為主要客源，更會視乎港人是否放假調整入貨量。

撰文：經濟通採訪組

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