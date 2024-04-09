網絡安全 | 政府今年內提交網絡安全立法草案，下半年引入網絡安全攻防演練

．創新科技及工業局局長孫東表示，正與保安局擬定網絡安全立法草案，目標今年內向立法會提交

．政府資訊科技總監黃志光指，資科辦與網絡安全及科技罪案調查科一直合作無間，定期監測和評估網絡安全情況

．本月底會向政府部門發出更新的網絡安全指引，適時亦會公開讓業界參考

數碼港去年遭黑客入侵外洩員工及求職者資料，有議員質疑數碼港欠缺資訊科技人才。創新科技及工業局局長孫東表示，正與保安局擬定網絡安全立法草案，目標今年內向立法會提交。

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*資科辦：目前整體並非高風險*



昨天立法會一個委員會討論數碼港被黑客入侵的事件，經民聯盧偉國關注整體本港網絡安全情況，政府資訊科技總監黃志光指，資科辦與網絡安全及科技罪案調查科一直合作無間，定期監測和評估網絡安全情況，認為目前整體並非高風險，但強調有關風險千變萬化，會繼續監測。黃志光又指，本月底會向政府部門發出更新的網絡安全指引，適時亦會公開讓業界參考。



黃志光又指，下半年會引入網絡安全攻防演練，由資科辦牽頭，政府部門和公營機構參與，會引入內地攻防演練的機構，引入他們的實力和經驗，強調希望做強香港網絡安全的生態。

撰文：經濟通採訪組

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