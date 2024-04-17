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五一 | 旅議會料五一黃金周80萬內地客訪港，旅行團八百個

17/04/2024

．五一黃金周將至，旅遊業議會估計，有約80萬旅客來港，按年上升約三成

．料旅行團數目有約800團，涉及人數約2.6萬至2.8萬人

 

五一 | 旅議會料五一黃金周80萬內地客訪港，旅行團八百個

 

　　五一黃金周將至，旅遊業議會估計，有約80萬旅客來港，按年上升約三成，並料旅行團數目有約800團，涉及人數約2.6萬至2.8萬人。　

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　　議會總幹事楊淑芬表示，由於今年黃金周內地只有5天假，短途旅遊較多人選擇，香港會是其中一個首選目的地。她估計，假期頭兩日是入境高峰期，旅行團每日約有220團，較平日平均多一些，但之後每日平均只有160團。另外，自內地開放青島及西安兩個城市自由行來港後，估計兩個城市來港的旅客上升五成。　


　　她又指，文化體育及旅遊局昨日就黃金周舉行跨部門會議，當局及多個旅遊相關機構已跟進所有預備工作，務求令訪港旅客有良好的體驗。旅監局在五一假期期間，會派人到景點巡查，監察有無違規活動。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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