走塑 | 環保署長視察連鎖食肆「走塑」準備，有信心順利推行

．首階段即棄塑膠管制下周一(22日)開始實施，環保署署長徐浩光昨天到3個大型連鎖餐飲集團的分店視察

．他到訪的連鎖餐飲集團，合共有逾1000間分店，全部都已轉用或已準備好轉用非塑膠餐具

首階段即棄塑膠管制下周一(22日)開始實施，環保署署長徐浩光昨天到3個大型連鎖餐飲集團的分店視察，與餐廳負責人和前線員工傾談，了解集團就新法例實施的準備工作、餐廳提供的替代品餐具款式、供應情況和顧客反應，以及餐廳的其他「走塑」措施。

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*店鋪反映一半顧客擇外賣走餐具*



徐浩光表示，他到訪的連鎖餐飲集團，合共有逾1000間分店，全部都已轉用或已準備好轉用非塑膠餐具。他指，有店鋪反映，市民的環保意識不斷提升，近日已有一半顧客選擇外賣走餐具，為進一步推動環保，3個餐飲集團亦實施不同的「走塑」措施，包括不主動提供即棄餐具，以及推出鼓勵客人自備餐具或餐盒的獎勵計劃等，亦有集團計劃讓客人選購可重用的不鏽鋼餐具，減少使用即棄用品。



他感謝業界支持和配合新政策，指環保署已為實施管制做好準備和部署，有信心首階段管制會順利推行。



*環保署：適應期內不會執法*



環保署表示，署方團隊亦會在新法例實施首半年的適應期內，走訪全港近2萬間中小型食肆，以及2萬間零售店和酒店賓館，了解他們的運作情況，集中宣傳教育，並提供建議和資訊，協助業界符合新法例的規定。發言人又指，署方建議商戶盡快在適應期內，用完受規管產品的存貨，避免浪費，並應盡早預備合適的替代品，期間環保署不會執法。

撰文：經濟通採訪組

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