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最低工資 | 消息：行會通過最低工資檢討，包括一年一檢及可加不減方程式

30/04/2024

．消息指，行政會議通過最低工資檢討，包括「一年一檢」及「可加不減」方程式。

．方程式會以最新一年的經濟增長，減去過去10年平均的GDP增長，再乘以0.2，數字以1%封頂，以反映基層分享經濟增長成果

 

最低工資 | 消息：行會通過最低工資檢討，包括一年一檢及可加不減方程式

 

　　消息指，行政會議通過最低工資檢討，包括「一年一檢」及「可加不減」方程式。

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　　消息指，方程式會以最新一年的經濟增長，減去過去10年平均的GDP增長，再乘以0.2，數字以1%封頂，以反映基層分享經濟增長成果；之後再加上去年通脹率，得出最低工資上調幅度；而方程式將是「可加不減」，如果最後得出負數，亦不會減最低工資，會自動「清零」，將最低工資水平凍結。若根據新的方程式計算，今年最低工資可以由40元增至41.8元，不過消息指，計算結果只供參考，不會與港鐵票價可加可減機制一樣，直接採用。


　　最低工資委員會去年10月向政府提交建議及報告，當局承諾半年內作出回應，即最遲本月內要公布。此前有消息透露，最低工資檢討機制將會由目前「兩年一檢」改為「一年一檢」，並會引入「只加不減」方程式。


　　行政長官李家超今早出席行會前見記者表示，政府會仔細考慮最低工資委員會的報告，盡快作決定並公布；他強調確保取得平衡，既要保障勞工，又要讓經濟發展，決定有幾個目標，要有清楚的目標。

 

撰文:經濟通採訪組

 

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