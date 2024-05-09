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沙特 | 港交所陳翊庭：香港與沙特資本市場關係進入新階段

09/05/2024

．港交所與沙特證交所今日合辦「香港-沙特資本市場論壇」，集團行政總裁陳翊庭在論壇上表示，透過兩地合作和舉辦論壇，香港和沙特資本市場關係有潛力進入一個新階段

．陳翊庭指出，港交所一直通過加強香港與沙特資本市場之間的聯繫發揮作用，包括與沙特證交所集團簽訂合作協議，加強兩地資本市場互聯互通

 

沙特 | 港交所陳翊庭：香港與沙特資本市場關係進入新階段

　　港交所(00388)與沙特證交所今日合辦「香港-沙特資本市場論壇」，集團行政總裁陳翊庭在論壇上表示，透過兩地合作和舉辦論壇，香港和沙特資本市場關係有潛力進入一個新階段。


　　陳翊庭指出，港交所一直通過加強香港與沙特資本市場之間的聯繫發揮作用，包括與沙特證交所集團簽訂合作協議，加強兩地資本市場互聯互通，亞太區首隻沙特阿拉伯ETF早前亦於香港上市，成為香港投資者了解沙特市場的第一步。


　　陳翊庭相信，資本市場在強化全球互聯互通可發揮特殊作用，有助釋放和整合世界各地不同地區的機遇，沙特2030願景和資本市場快速發展帶來的機遇，以及中國帶來的集資和多元化機遇，反映在中東主權財富基金，對內地公司的興趣上，尤其是在新經濟範疇。

 

＊正審批百宗上市申請，4月起港股成交明顯改善＊

 

　　陳翊庭表示，4月開始恒指表現及交易量明顯改善，4月最後兩個星期交易額介乎1300億至1500億元；即使內地五一假期缺乏北水的情況下，港股交易額亦維持1100億元以上，相信股市回暖將能吸引更多IPO來港上市。


　　她指出，今年首季收到65宗新股上市申請，按年增加逾30%，現時正審批約100宗上市申請。而中國證監會發布5項對港合作措施中，最觸目是鼓勵龍頭企業來港上市，措施出台後，港股氣氛好轉，而港交所的上市科亦接獲不少企業查詢上市程序，強調港交所作為融資平台的能力無容置疑。


　　港交所與沙特證交所今日合辦「香港-沙特資本市場論壇」。陳翊庭指出，是次論壇是沙特證交所首次在其國家以外地方舉辦旗艦活動，登記人數約1000人，400人於今日到場參與，當中逾200名與會者由中東赴港出席，已安排300個會議予沙特、香港和內地企業及投資者單對單會晤，希望能撮合三地投資者，以產生更多商機。


　　她又指，港交所去年2月與沙特證交所集團簽署合作備忘錄，將沙特上市公司納入認可證券交易所名單；而首隻沙特ETF早前也順利在港上市，過去6個月AUM（資產管理規模）亦增加10%以上，相信沙特公司赴港上市「指日可待」。

 

＊黃偉綸形容香港與沙特合作「二人同心其利斷金」＊

 

　　財政司副司長黃偉綸表示，相信香港與沙特阿拉伯的合作關係可更進一步，形容兩地合作是「二人同心，其利斷金」。他又透露，香港目前正在與數家金融機構合作，未來將在中東推出追蹤香港股票指數的交易所買賣基金(ETF)，以加強兩地資本雙向流動。


　　港交所(00388)與沙特證交所今日合辦「香港-沙特資本市場論壇」，黃偉綸致辭時表示，他說沙特有清晰目標發展金融市場，實現其訂下的2030願景；而香港則是高度開放及國際化金融中心，監管制度與海外主要市場一致，港股市場市值約4萬億美元，為本港GDP的4倍，認為本港與沙特具有巨大合作潛力。


　　他認為，香港能為沙特提供絕佳的融資平台，有利於公司獲得國際資本和拓展業務，並能透過香港進入中國內地市場；而隨著人民幣國際化不斷推進，香港能為沙特提供配置離岸人民幣資產的絕佳機會。


　　黃偉綸又提到，特區政府正考慮在沙特設立經貿辦事處，而國泰航空(00293)計劃於今年第四季恢復往來香港與利雅得的直航航班，航程將縮短至6小時。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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