社工 | 消息：行會通過社工註冊局改組，委任成員將較票選多

．消息透露，行政會議通過社工註冊局改組，成員人數由15人增至27人，當中委任成員將較票選人數多

．勞工及福利局長孫玉菡重申，註冊局嚴重偏離《社會工作者註冊條例》賦予的公權力，有必要完善註冊局的管治

消息透露，行政會議通過社工註冊局改組，成員人數由15人增至27人，當中委任成員將較票選人數多。

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勞工及福利局局長孫玉菡表示：行政會議通過社工註冊局改組，成員由目前的15人增至27人，委任成員過半、佔19人.......

勞工及福利局長孫玉菡重申，註冊局嚴重偏離《社會工作者註冊條例》賦予的公權力，有必要完善註冊局的管治。行政長官李家超今早出席行政會議前記者會指，絕對支持在目前系統上需要撥亂反正，糾正系統不完善的任何措施，他有信心勞工及福利局在相關方面有充分認識和掌握，局方會適當處理事件。



社工註冊局現有15名成員，8人由選舉產生，6人由特首委任，其餘1席為社署署長或其代表。2021年底改選中，自稱「開明派」名單大勝，改選8席中取得7席。今日有消息透露，改制後的社工註冊局料增至20多人，委任成員佔多數，但整體組成仍以社工為主。



目前政府要求所有公務員宣誓擁護《基本法》及效忠特區，惟未涵蓋公營機構、法定組織等。今次修改社工註冊局組成，據悉擬要求新一屆成員宣誓，以體現其責任及要求。此外，修例亦會考慮加快除牌程序。

撰文:經濟通採訪組

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