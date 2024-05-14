  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯

社工 | 消息：行會通過社工註冊局改組，委任成員將較票選多

14/05/2024

．消息透露，行政會議通過社工註冊局改組，成員人數由15人增至27人，當中委任成員將較票選人數多

．勞工及福利局長孫玉菡重申，註冊局嚴重偏離《社會工作者註冊條例》賦予的公權力，有必要完善註冊局的管治

 

社工 | 消息：行會通過社工註冊局改組，委任成員將較票選多

　　消息透露，行政會議通過社工註冊局改組，成員人數由15人增至27人，當中委任成員將較票選人數多。

推薦閱讀：

【樓市鬆綁】深圳分區鬆綁限購首周，二手房成交暴增創三年新高

深圳上周一(6日)出台分區優化住房限購政策、定向放鬆非核心區限購，至今已滿一周。據《財聯社》引述深圳中原地產研究中心統計數據.......

孫玉菡：行會通過社工註冊局改組，成員增至27人委任過半

　勞工及福利局局長孫玉菡表示：行政會議通過社工註冊局改組，成員由目前的15人增至27人，委任成員過半、佔19人.......

　　勞工及福利局長孫玉菡重申，註冊局嚴重偏離《社會工作者註冊條例》賦予的公權力，有必要完善註冊局的管治。行政長官李家超今早出席行政會議前記者會指，絕對支持在目前系統上需要撥亂反正，糾正系統不完善的任何措施，他有信心勞工及福利局在相關方面有充分認識和掌握，局方會適當處理事件。


　　社工註冊局現有15名成員，8人由選舉產生，6人由特首委任，其餘1席為社署署長或其代表。2021年底改選中，自稱「開明派」名單大勝，改選8席中取得7席。今日有消息透露，改制後的社工註冊局料增至20多人，委任成員佔多數，但整體組成仍以社工為主。


　　目前政府要求所有公務員宣誓擁護《基本法》及效忠特區，惟未涵蓋公營機構、法定組織等。今次修改社工註冊局組成，據悉擬要求新一屆成員宣誓，以體現其責任及要求。此外，修例亦會考慮加快除牌程序。

 

撰文:經濟通採訪組

 

2024-05-14｜內地發行萬億超長期國債有何啟示？騰訊及阿里業績前瞻｜#KK星期二 #林嘉麒 #直播｜hot talk 1點鐘

 

【母親節限時優惠】 送價值$288維柏健30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素) ► 火速行動

返回香港要聞

相關資料 - 

異動股

異動股

09961

攜程集團—Ｓ

422.200

異動股

09668

渤海銀行

1.040

異動股

08526

榮豐集團亞洲

0.184

更多香港要聞

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 39,512.19
    +80.68 (+0.205%)
  • 標準普爾500指數
    升 5,226.87
    +5.45 (+0.104%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 16,406.15
    +17.91 (+0.109%)
精選預託證券 More
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰升403.407
變動率︰+4.938%
較港股︰+5.66%
03988 中國銀行
按盤價(HKD)︰跌3.604
變動率︰-2.667%
較港股︰-2.33%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰跌63.196
變動率︰-2.826%
較港股︰+0.47%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰跌40.153
變動率︰-2.927%
較港股︰+0.01%
精選中資美股 More
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升8.615
變動率︰+2.073%
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰跌137.490
變動率︰-2.156%
BIDU 百度
按盤價(USD)︰跌108.920
變動率︰-2.567%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰跌79.105
變動率︰-6.495%
精選美股 More
AMC
AMC Entertainment Holdings
按盤價(USD)︰升9.650
變動率︰+85.934%
GME
GameStop Corp
按盤價(USD)︰升52.480
變動率︰+72.348%
RIVN
Rivian Automotive
按盤價(USD)︰升12.025
變動率︰+10.321%
NVAX
Novavax
按盤價(USD)︰升14.215
變動率︰+8.429%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 14/05/2024 10:21 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：14/05/2024 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 14/05/2024 10:21 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 422.200
  • 09668 渤海銀行
  • 1.040
  • 08526 榮豐集團亞洲
  • 0.184
  • 01519 極兔速遞－Ｗ
  • 8.480
  • 06198 青島港
  • 5.630
股份推介
  • 01211 比亞迪股份
  • 223.000
  • 目標︰$260.00
  • 00921 海信家電
  • 37.600
  • 目標︰$40.00
  • 02518 汽車之家—Ｓ
  • 57.950
  • 目標︰$60.00以上
  • 09999 網易－Ｓ
  • 157.000
  • 目標︰$170.00
  • 00992 聯想集團
  • 10.240
  • 目標︰$10.4
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 82.650
  • 00700 騰訊控股
  • 381.800
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.450
  • 00005 滙豐控股
  • 68.950
  • 00941 中國移動
  • 73.700
報章貼士
  • 00425 敏實集團
  • 15.260
  • 目標︰$17.00
  • 00728 中國電信
  • 4.430
  • 目標︰$5.00
  • 01368 特步國際
  • 5.970
  • 目標︰$6.50
熱炒概念股
即時重點新聞

14/05/2024 16:25  《盤後部署》恒指20361有阻力，康師傅上穿牛熊線睇14元

14/05/2024 16:33  【騰訊業績】騰訊(700)首季經調整盈利按年增54%，勝預期

14/05/2024 18:43  阿里巴巴上季度經調整淨利潤跌11%，連特息派20.75美仙

14/05/2024 17:35  【大國博弈】美國對中國製產品加徵關稅，電動車關稅飆至100%

14/05/2024 15:43  【高息定存】滙豐4.1厘優惠到期，虛銀PAO多個存期有4厘

14/05/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入８８﹒０７億元，買盈富沽騰訊

14/05/2024 08:41  【大行炒Ｄ乜】滙證升港交所目標一成半，富瑞削藥明生物目標兩成

14/05/2024 09:39  《財資快訊》美電軟報７﹒８１１９，一周拆息較上日微軟１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 普京周四起訪華兩天，金監探索社會資本救金融機構新文章
人氣文章

新聞>專訪

陸叔專訪 ｜慢牛降臨，今年先看2xxxx點，其後可上望.....（有片）新文章
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 滙豐4.1厘優惠到期，虛銀PAO多個存期有4厘新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂 What’s On

TVB新劇《家族榮耀之繼承者》開播！勾心鬥角劇集必睇推介：佘詩曼、羅嘉良爭做繼承人 / 內地大快人心《星漢燦爛·月升滄海》 / 超寫實職場鬥爭背叛《理想之城》
人氣文章

小薯茶水間

智慧城市排名 ︳瑞士學院公布2024全球智慧城市排行榜！亞洲最Top又係佢？邊兩個城市大躍進反勝香港？這個國家多個大城市竟不入Top 20
人氣文章

玩樂 What’s On

TVB新劇《家族榮耀之繼承者》開播！勾心鬥角劇集必睇推介：佘詩曼、羅嘉良爭做繼承人 / 內地大快人心《星漢燦爛·月升滄海》 / 超寫實職場鬥爭背叛《理想之城》
DIVA CHANNEL
人氣文章

古董投資秘笈．費吉

古代青銅器的銅鏽如何影響成交價？從兩件古代青銅器一探究竟！
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

尖沙咀頂級酒店扒房：新任西班牙大廚注入驚喜！席前Steak Tartare、30天乾式熟成牛仔牛扒、東南亞風味傳奇奶油雞印象難忘！
人氣文章

Beauty

最新綠色生活態度：愛自己也愛地球，說健康更要講永續！2024三大綠色永續wellbeing趨勢推介！哪些時尚運動品牌值得支持？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
子宮肌瘤病徵 │ 月經血量是常人50倍！30歲女子檢查驚現體內藏60粒子宮肌瘤！邊4類女生易有子宮肌瘤？
人氣文章
老年失智症分5類型！治療從通經絡、養心氣、補益肝腎入手，3大方法檢視早期症狀！
人氣文章
滅蚊神器 │ 網民DIY滅蚊神器！捕蚊盒加這東西實測兩周滅蚊效果驚人！專家分享3招快速止痕
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/05/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/05/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 14/05/2024 22:21
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 14/05/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章中國故事14/05/2024
神州經脈 | 普京周四起訪華兩天，金監探索社會資本救金融機構
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

FX MONDAY｜美國通脹數據前瞻 | 歐元中長線向上機會...

13/05/2024 14:05

貨幣攻略

普京是當代涅夫斯基？

13/05/2024 07:56

大國博弈

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金