電壓事故｜環境局倡就重大電壓驟降事故設懲罰方案，中電仍在考慮

環境及生態局提出應就重大電壓驟降事故設立懲罰方案，以納入現行與中電的《管制計劃協議》的懲罰機制

中華電力將會就發電、輸電及配電方面的資產管理，包括維修保養制度，以及承辦商監督系統，進行全面檢討

環境及生態局表示，鑒於中電近期頻繁電壓驟降事故，引致相當數目的升降機被困事件，以及社會各界有意見認為中電應就電壓驟降事故承擔責任，當局已與中電舉行會議，並提出應就重大電壓驟降事故設立懲罰方案，以納入現行與中電的《管制計劃協議》的懲罰機制。當局引述中電仍在考慮有關建議。

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中華電力公布，已就近月發生的電力事故向政府提交調查報告，已採取即時行動作出跟進，並會全面落實相關改善措施。中華電力明白客戶和社會對電力事故的關注，將會就發電、輸電及配電方面的資產管理，包括維修保養制度，以及承辦商監督系統，進行全面檢討，並委任獨立專家小組協助審視相關工作。有關工作預計今年內完成。



香港工程師學會前會長梁廣灝工程師將擔任專家小組主席，另外兩位資深專家，香港工程師學會電機分部前主席梁志立工程師及香港職業安全健康聯會創會會長鄺超靈先生，將出任專家小組成員。



中華電力總裁羅嘉進表示，明白市民對可靠供電的期望，一直致力確保供電系統安全和可靠，認真負責地管理集團的資產，並且在發生事故，包括由非可控因素造成的事故時，積極作出回應。中華電力將採取切實可行的措施，持續提升供電可靠度和抵禦極端天氣的能力。我們期望三位具備專業知識和豐富經驗的專家，能協助我們全面審視電力系統的資產管理，包括維修保養，以及承辦商監督。

撰文:經濟通採訪組

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