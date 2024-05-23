陳茂波：西方國家圍堵無阻國家發展，資金將回流香港

．財政司司長陳茂波接受《商業電台》專訪時表示，他估計目前的國際地緣政治格局將維持一段時間，但內地作為全球第二大經濟體，經濟增長穩定、增速較快，加上市場規模龐大、科技創新不斷取得突破，持續為經濟帶來動力

．相信即使以美國為首的西方國家圍堵遏制中國，也阻擋不到國家的發展

財政司司長陳茂波接受《商業電台》專訪時表示，他估計目前的國際地緣政治格局將維持一段時間，但內地作為全球第二大經濟體，經濟增長穩定、增速較快，加上市場規模龐大、科技創新不斷取得突破，持續為經濟帶來動力，相信即使以美國為首的西方國家圍堵遏制中國，也阻擋不到國家的發展。

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陳茂波稱，據所觀察，西方的投資者、一些長期基金，均看好中國經濟將長期向好，這些資金正等待機會入市，而最近部分資金陸續湧回來，他有信心香港只要做好自己、為投資者提供良好回報，自然可以吸引資金回流。



陳茂波認為，本港要繼續鞏固來自歐美的資金，同時開拓中東及東南亞等新資金來源，以及吸引內地投資。他指，隨著內地經濟不斷發展，富裕人口愈來愈多，他們自然會將部分資產配置到境外，而香港自然是內地投資者最熟悉的境外市場。



陳茂波又說，政府會爭取今年內進一步放寬南向通的限制，便利內地居民將資金調撥來港。他透露，當局計劃明年舉辦投資高峰論壇，包括國際主權基金論壇，期望吸引挪威和沙特等國家的主權基金來港投資。

撰文：經濟通採訪組

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