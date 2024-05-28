政府倡發展南大嶼生態康樂走廊，增繩索歷奇、登山吊椅等

．政府建議發展「南大嶼生態康樂走廊」，涵蓋長沙、水口、石壁和貝澳，包括增設歷奇設施、訪客中心及露天博物館等，打造成香港旅遊度假點

．當局今日起開展為期兩個月的公眾參與活動，收集意見。

政府建議發展「南大嶼生態康樂走廊」，涵蓋長沙、水口、石壁和貝澳，包括增設歷奇設施、訪客中心及露天博物館等，打造成香港旅遊度假點。當局今日起開展為期兩個月的公眾參與活動，收集意見。

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文件建議，「南大嶼生態康樂走廊」在長沙及石壁以康樂活動作為主線，較為動態的活動會集中在長沙，建議在上長沙山林增設不同刺激程度的歷奇設施，例如繩索歷奇、登山吊椅及優質度假住宿等，並在下長沙近嶼南道提供一所具地標性及融合當地環境的訪客中心。另外，建議在石壁增添適合休閒寧靜、文化歷史及拍攝愛好者的設施，在石壁水塘旁提供文物徑。



當局估計，各項設施落成使用後，旅客數目將由2022年基線調查發現的假日平均每天約2700人，增加每天共約4000至6000人，有需要增加交通配套及住宿設施，以應付需求。政府計劃加強陸上和水上交通配套，並探討控制訪客數量的措施，滿足旅遊需要，同時確保生態環境不受破壞。



當局又指，經過初步接觸，有私人機構或投資者已表示有興趣參與部分項目，認為既可引入市場創意和資源，亦可減少政府開支負擔。

撰文：經濟通採訪組

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